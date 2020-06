O fim de semana em Curitiba promete chuva, temperaturas baixas e até nevoeiro pela manhã. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode chegar a chover entre 10 a 20 mm neste sábado, o que é considerado uma chuva de volume médio. Não há chance para temporal. No sábado, a máxima chega aos 12º C e a mínima pode atingir os 9º C.

Mesmo com as recentes chuvas que atingiram a capital paranaense nos últimos dias, o volume não foi o suficiente para aliviar a estiagem e suspender a programação de rodízio no abastecimento da capital e região. De acordo com a Sanepar, junho registrou chuvas que se aproximam da média para o mês, mas ainda é preciso continuar economizando.

Toda essa situação, de tempo instável e frio, acontece pela atuação de duas massas de ar que atuam na região. Segundo o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, o fim de semana vai ter nebulosidade e estar frio. “Há uma massa de ar frio, que deixam as temperaturas baixas, e também ao norte uma massa de ar úmida que traz a chuva”, explica o especialista.

No domingo, a possibilidade é de nevoeiro pela manhã e chuva ocasional. Já que o sol não deve aparecer, o frio continua. A máxima fica entre os 15º C, e a mínima continua igual, 9º C. Apesar do clima bem típico de inverno, não há chances de geada. É preciso que o tempo esteja seco para que ocorra a formação de cristais de gelo nas superfícies.

Interior

A instabilidade e o frio devem se estender também para todo o Paraná. Tanto na região oeste como sul, há previsão de chuva e tempo frio. No sábado, a temperatura chega aos 7ºC em Rio Negro, na região sul. E no domingo, a máxima alcança os 24ºC em Paranavaí, que fica no norte do estado.