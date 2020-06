O fim de semana será de tempo instável, com previsão de chuva fraca no sábado (6), mas presença de sol no domingo (7) em toda região de Curitiba. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, o sábado vai permanecer com o tempo nublado e temperaturas amenas. No fim do dia, a temperatura deve cair e o frio aumenta ainda mais.

No sábado, os termômetros devem marcar máxima de 20º C e mínima de 16º C na capital. Já no domingo, o sol dá as caras. Mesmo com o sol presente, as temperaturas sofrem pequenas alterações. De acordo com o Simepar, a mínima pode chegar aos 12º C e máxima alcança os 22º C em Curitiba.

Interior

A área de instabilidade atinge todo o Paraná neste sábado. Há presença de chuva em grande parte do estado, com exceção da região oeste, em que o sol será presente no sábado. Apesar do tempo aberto, a mínima pode chegar aos 9º C em Foz do Iguaçu e máxima podendo alcançar os 18º C.

Já no domingo, o sol atinge mais áreas do Paraná, com exceção da região norte, entre Paranavaí, Maringá, Apucarana e Jacarezinho. Com previsão de chuva, Jacarezinho vai garantir temperaturas amenas, com mínima de 16ºC e máxima de 26ºC. Já na região sul, as temperaturas caem e a mínima pode chegar aos 6ºC em União da Vitória.

