O tempo em Curitiba e no Litoral deve começar a melhorar a partir desta sexta-feira (24). Mas, de acordo com a previsão do Instituto Simepar, isso só deve começar a ocorrer a partir do fim da tarde. Pela manhã, o céu mais fechado e a presença de chuva isolada ainda devem predominar no final da manhã. As temperaturas também não se elevam muito. O bom é que a promessa para o fim de semana é de tempo seco, sem chuva e com calor que deve durar pelo menos até a segunda-feira (27).

Segundo o Simepar, a capital deve apresentar máxima de 23° C e Mínima de 15° C nesta sexta. “Pela manhã, devemos ter precipitação parecida com a registrada durante a quinta-feira (23). Depois, começa a ter uma pequena mudança no final do dia, quando a presença de um ar mais seco começa a predominar na região Leste. No Litoral, a previsão será parecida. Tempo bom e calor a partir do fim da tarde de sexta-feira”, disse a meteorologista Ana Beatriz Porto, do Simepar.

Litoral

Como explica o Simepar, o faixa do litoral deverá ter uma maior concentração de nuvens e as chuvas ainda ocorrem no início da sexta-feira. As temperaturas, porém, já começam a subir ao longo tarde, ou seja, a sexta tem tudo para ser mais quente do que em dias anteriores. De acordo com o instituto, os termômetros variam entre 21° C e 27° C em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná.

Interior

No interior do estado, a previsão não indica a presença significativa de chuva. O Simepar aponta que o tempo deve apresentar apenas uma variação da nebulosidade. “A tendência é do Interior estar mais aberto, com temperaturas elevadas”, prevê a Ana Beatriz. Para se ter uma ideia do calor, de acordo com o instituto meteorológico, no Sudoeste do Paraná os termômetros podem chegar aos 31° C. É o caso de Francisco Beltrão, onde a Mínima prevista para a sexta é de 15° C, com Máxima perto dos 31° C previstos.