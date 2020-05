O tempo do fim de semana em Curitiba promete ser ideal para ficar embaixo das cobertas. De acordo com o Instituto Tecnológico Simepar, sábado (16) e domingo (17) deverão ser frios e com poucas aberturas de sol na região de Curitiba. Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva para os próximos dias. No centro sul do estado, a previsão é de geada.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Novo rodízio afeta 93 bairros de Curitiba e região até a próxima terça-feira. Veja a lista!

No sábado, a mínima chega aos 10º C, com máxima de 21º C na capital. Já no domingo, a manhã promete ser fria, com mínima prevista de 7º C. Durante o dia, o sol aquece a atmosfera e a tarde pode ter registro de 24º C nos termômetros de Curitiba.

Geada na região sul

Com a temperatura em queda, a geada pode aparecer na região centro-sul e sudoeste do estado no sábado, atingindo as regiões de Guarapuava, Palmas, Pato Branco e até Francisco Beltrão. Já no restante do Paraná, a previsão é de sol e tempo aberto. No sábado, a mínima chega aos 5º C em Francisco Beltrão. Já no domingo, o calor fazem os termômetros alcançarem os 26º C em Jacarezinho.