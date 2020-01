O sol, o calor e também, as chuvas de verão, devem marcar presença neste fim de semana em Curitiba e no Litoral do Paraná. De acordo com informações do Simepar, o tempo deve ficar parecido com as condições apresentadas nos últimos dias, com dias quentes, úmidos e chuvas à tarde.

No sábado (11) e no domingo (12), as temperaturas voltam a ficar altas, na capital e nas praias. “A expectativa é de temperaturas elevadas, com máximas na casa dos 30ºC, em Curitiba e na região de Paranaguá”, diz a meteorologista do Simepar, Larissa de Freitas.

Ainda de acordo com a meteorologista, no sábado o tempo fica mais firme, com chuvas previstas apenas para o fim da tarde. Já no domingo, as chuvas aparecem um pouco mais intensas e irregulares.

“No domingo a chuva pode chegar mais cedo, isso por conta de uma frente fria que se aproxima da região leste do Paraná, entre o domingo e próxima segunda-feira (13)”, explica Larissa.

Temperaturas altas

Em Curitiba, no sábado os termômetros devem variar entre 19° C e 32° C. Já no domingo, a temperatura mínima sobe para 20° C e a máxima fica em 29°C. De acordo com o Simepar, a probabilidade para ocorrência de chuva é de 100%.

Na região de Paranaguá, as temperaturas devem ficar entre 23°C e 32°C no sábado. No domingo, a mínima sobe para 25° C na área litorânea e a máxima fica em 31°C.