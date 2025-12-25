Filho agride pai de 79 anos e é preso em flagrante no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem de 49 anos por agredir o próprio pai, de 79 anos, em Antonina, no litoral do estado. O incidente ocorreu na terça-feira (23/12), durante o período do Verão Maior Paraná. A prisão foi realizada após denúncias anônimas sobre agressões em uma residência.

Segundo o delegado Jean Paulo da Silva Brunhari, testemunhas relataram que o suspeito empurrou o idoso contra a parede, causando lesões no joelho da vítima. Além da agressão física, foram registradas ameaças verbais contra o pai.

O agressor foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça. A PCPR reforça a importância das denúncias da população para combater crimes como este. Informações podem ser repassadas anonimamente pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia).

Em casos de flagrante ou emergência, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo número 190. A colaboração da sociedade é fundamental para a prevenção e resolução de crimes, especialmente aqueles envolvendo violência contra idosos.