Um congestionamento de aproximadamente 15 km se formou na tarde desta quarta-feira (10) no acesso à cidade de Matinhos, no litoral do Paraná. A fila de carros é na PR-508 (Alexandra-Matinhos), onde foi montada uma barreira sanitária que mede a temperatura das pessoas. Quem apresentar sinais de febre, um dos sintomas da covid-19, não entra na cidade. Após o almoço, a fila de espera era de cinco horas no ponto da barreira. A barreira sanitária será mantida até o fim da tarde do próximo domingo (14).

O bloqueio sanitário nos acessos a Matinhos, incluindo o ferryboat, começou por volta do meio-dia desta quarta. O grande movimento de veículos já foi registrado logo nas primeiras horas. Além do movimento, a lentidão no fluxo de veículos teve como principal o motivo o trabalho das equipes sanitárias. Todos veículos estão sendo parados para medição da temperatura dos ocupantes e para que um questionário sobre o motivo da presença na cidade seja preenchido.

Em Guaratuba também há barreiras sanitárias com medição da temperatura das pessoas nos carros. Equipes da prefeitura e da PM estão no posto da PR-412 de Coroados e na área do ferryboat. Hospedagens em hotéis estão proibidas na cidade.

Já em Pontal do Paraná o bloqueio é radical: ninguém de fora vai entrar na cidade no feriado de Corpus Christi. Somente moradores com comprovante de residência ou de trabalho terão permissão para passar. As barreiras estão montadas na PR-407 e PR-402.

Por causa da pandemia, a orientação das prefeituras das cidades litorâneas é de que as pessoas não viagem para passar o feriado no Litoral.

