O Festival de Curitiba, previsto para o final de março, foi adiado para setembro após a confirmação de casos de coronavírus no Paraná e a declaração de pandemia feita pela Organização Mundial da Saúde. Confira comunicado da organização.

Nota oficial

A produção do Festival de Curitiba informa a decisão do adiamento de toda a sua programação devido a pandemia do Covid 19, o Coronavírus.

A decisão se deve à segurança e ao cuidado com a saúde do público, dos artistas e de toda a equipe de trabalho.

O evento está reagendado para setembro de 2020, entre os dias 1° e 13.

Os ingressos já adquiridos continuam válidos para a programação nas datas informadas. Mais informações em breve.

Att; Produção do Festival de Curitiba