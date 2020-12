A Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), coordenada pela Polícia Militar fechou 15 estabelecimentos comerciais em Curitiba durante o feriado de Natal. A ação, realizada para conter a perturbação de sossego e garantir o cumprimento do decreto estadual de combate a covid-19, atuou em Curitiba e no Litoral entre os dias 23 e 27 de dezembro.

A Ação é composta por equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária, em uma parceria entre Governo do Estado e prefeitura de Curitiba. No litoral paranaense, a AIFU atuou com Patrulha do Sossego.

De acordo com o balanço, as equipes fiscalizaram, em Curitiba, 20 pontos nos três dias de operação, sendo que 15 foram fechados. Segundo informações da AIFU, 23 pessoas foram abordadas e quatro delas foram detidas. Um adolescente foi apreendido.

Outras duas pessoas foram encaminhadas para a lavratura de termo circunstanciado. No total, 597 objetos foram apreendidos durante a operação.

Dentre os locais fechados pela Operação AIFU estava um estabelecimento com fins de jogo de azar – bingo clandestino, no bairro do Rebouças. No local foram apreendidos 17 computadores (apenas CPU), 14 monitores LCD, nove aparelhos de televisão de LED, sete controles de TV, 19 teclados, uma impressora, dois painéis multimídias, uma roleta com tabuleiro de bingo e R$ 3.239,00. Uma pessoa foi encaminhada para a lavratura de termo circunstanciando.

Apreensão feita pela AIFU. Foto: divulgação.

Patrulha do sossego no Litoral

Nas cidades de Matinhos e Guaratuba também houve ações da AIFU, mas voltadas à Patrulha do Sossego. No último sábado e domingo, foram dez atendimentos a partir do 190, que resultam em 12 pessoas abordadas, das quais seis foram detidas. Deste total, cinco assinaram termo circunstanciado, e tiveram seus aparelhos de som apreendidos.