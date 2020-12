Nesta terça-feira (29), Curitiba chegou a marca de 2.200 mortes provocadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. Mais 772 casos de covid-19 e 21 óbitos a mais foram registrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), de acordo com com o boletim epidemiológico. 12 dos óbitos ocorreram nas últimas 48 horas.

Entre as novas mortes, 9 são homens e 12 mulheres, com idades entre 41 e 93 anos. Todos estavam internados em hospitais da capital. Apenas uma vítima não tinha nenhum fator de risco para complicações da covid-19.

Com os novos casos confirmados nesta terça, 109.079 moradores de Curitiba testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, dos quais 99.349 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 7.530 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Nesta terça-feira, a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 81%. No momento restam 70 leitos livres.

Números da covid-19 em 29 de dezembro

772 novos casos confirmados

21 novos óbitos (12 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 109.079

Casos Ativos – 7.530

Recuperados – 99.349

Óbitos – 2.200