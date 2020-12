Os feriados prolongados de Natal e Ano Novo alteram o funcionamento do comércio de rua, shoppings, serviços e órgãos públicos de Curitiba. Além disto, em ano de pandemia, seguem valendo as medidas de proteção e de distanciamento social contra o novo coronavírus.

De acordo com a prefeitura de Curitiba, os serviços essenciais do município continuam com atendimento ao público. Mas outras atividades têm horário restrito ou ficarão fechadas nos feriados. Veja, então, o que abre e o que fecha, como ficam os horários na capital, programe-se e evite aglomerações!

Acolhimento emocional

TELEPAZ

Acolhimento emocional não terá plantão nos dias 24/12, 25/12, 31/12/20 e 1/1/2021. Nos demais dias, o funcionamento acontece das 8h às 18h.

Telefone: 3350-8500

Transporte e Urbs

Linhas de ônibus

Dia 24 (tabela dia útil covid-19) e dia 25 (domingo). Dia 31 (dia útil Covid-19) e 1 (Domingo)

Loja #curitibasualinda – Jardim Botânico

24/12 – Aberto

25/12 – Fechado

26/12 – Aberto

27/12 – Fechado (Decreto)

De 28 a 31/12 – Aberto

01/01 – Fechado

02/01 – Aberto

03/01 – Fechado (Decreto)

Loja #curitibasualinda – Mercado Municipal Centro

24/12 – Aberto

25/12 – Fechado

26/12 – Fechado

27/12 – Fechado (Decreto)

28 a 29/12 – Aberto

30/12 a 04/01 – Fechado

Mercado Municipal Capão Raso

24/12 – Aberto – 9h às 18h

25/12 – Fechado

26/12 – Aberto

27/12 – Fechado

28 a 30/12 – Aberto

31/12 – Aberto – 9h às 18h

01/01 a 03/01 – Fechado

Rua da Cidadania Matriz

24/12 – Aberto – 9h às 18h

25/12 – Fechado

26/12 – Fechado

27/12 a 30/12 – Aberto

31/12 – Aberto – 9h às 16h

01/01 a 03/01 – Fechado

Estacionamento Rui Barbosa

24/12 – Aberto – 7h às 18h

25/12 – Fechado

26/12 – Fechado

27/12 a 30/12 – Aberto

31/12 – Aberto – 7h às 16h

01/01 a 03/01 – Fechado

Rua 24 Horas

24/12 – Aberto – 9h às 17h

25/12 – Fechado

26/12 – Aberto

27/12 – Fechado (Decreto)

28 a 30/12/2020 – Aberto

31/12 – Aberto – 9h às 17h

01/01 – Fechado

02/01 – Aberto

03/01 – Fechado (Decreto)

Arcadas do Pelourinho

25/12 – Fechado

01/01 – Fechado

Arcadas São Francisco

25/12 a 03/01 – Fechado

Saúde

Unidades Básicas de Saúde

Nos dias 23, 28, 29 e 30 de dezembro, as Unidades de Saúde funcionam das 8h às 17h.

Fecham nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Reabrem na segunda-feira (4 de janeiro).



Caps

Fecham nos dias dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro e reabrem na segunda-feira (4 de janeiro). Os CAPS III funcionam somente para pacientes que estão em leito.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas.

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

*As UPAS Fazendinha e Boqueirão estão temporariamente atendendo como leitos de retaguarda para covid-19.

Mercados e feiras

Mercado Municipal

Quarta (23/12) – atendimento das 8h às 22h

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (25/12) – fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 8h às 18h

Domingo (27/12) – atendimento das 8h às 13h (restaurantes até 15h)

Segunda (28/12) – atendimento das 8h às 14h

Terça (29/12) – atendimento das 7h às 19h

Quarta (30/12) – atendimento das 7h às 19h

Quinta (31/12) – atendimento das 7h às 16h

Sexta (1/1) – fechado

Sábado (2/1) – fechado

Domingo (3/1) – fechado

Segunda (4/1) – fechado.

Mercado Regional Cajuru

Quarta (23/12) – atendimento das 8h às 18h

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (25/12) – fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 8h às 18h

Domingo (27/12) – fechado

Segunda (28/12) – fechado

Terça (29/12) – atendimento das 8h às 18h

Quarta (30/12) – atendimento das 8h às 18h

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (1/1) – fechado

Sábado (2/1) – fechado

Domingo (3/1) – fechado

Segunda (4/1) – fechado

Armazém da Família

Fechado até 5/1

Feiras Livres Diurnas

*Alguns endereços sofreram alteração de local e atendimento. Confira aqui.

Quarta (23/12) – Normal

Quinta (24/12) – Normal

Sexta (25/12) – Não haverá devido ao feriado

Sábado (26/12) – Não haverá feira

Domingo (27/12) – Não haverá feira

Segunda (28/12) – não há Feira Livre Diurna nas segundas-feiras

Terça (29/12) – Normal

Quarta (30/12) – Normal

Quinta (31/12) – atendimento das 7h às 12h

Sexta (1/1) – Não haverá devido ao feriado

Sábado (2/1) – Não haverá devido ao feriado

Domingo (3/1) – Normal

Segunda (4/1) – não há Feira Livre Diurna nas segundas-feiras

Feiras Livres Noturnas e Gastronômicas

*Alguns endereços sofreram alteração de local e atendimento. Confira aqui.

Quarta (23/12) – Normal para todas as feiras – Feira Notura Bacacheri – atendimento das 10h às 21h

Quinta (24/12) – Normal

Sexta (25/12) – Não haverá devido ao feriado

Sábado (26/12) – Normal

Domingo (27/12) – não há Feira Livre Noturnas/Gastronômicas nos domingos.

Segunda (28/12) – Normal

Terça (29/12) – Normal

Quarta (30/12) – Não haverá feira

Quinta (31/12) – Não haverá feira

Sexta (1/1) – Não haverá feira

Sábado (2/1) – Não haverá feira

Domingo (3/1) – não há Feira Livre Noturnas/Gastronômicas nos domingos.

Segunda (4/1) – Normal

Feiras Orgânicas

*Alguns endereços sofreram alteração de local e atendimento. Confira aqui.

Quarta (23/12) – Normal

Quinta (24/12) – Normal – atendimento das 7h às 12h

Sexta (25/12) – Feriado / não há feiras orgânicas nas sextas-feiras

Sábado (26/12) – Não haverá feira

Domingo (27/12) – não há Feiras Orgânicas aos domingos

Segunda (28/12) – Normal

Terça (29/12) – Normal

Quarta (30/12) – Normal

Quinta (31/12) – Normal – atendimento das 7h às 12h

Sexta (1/1) – Feriado / não há feiras orgânicas nas sextas-feiras

Sábado (2/1) – Não haverá feira

Domingo (3/1) – não há feiras orgânicas nos domingos

Segunda (4/1) – Normal

Programa Nossa Feira

Quarta (23/12) – Normal

Quinta (24/12) – Normal

Sexta (25/12) – não haverá devido o feriado

Sábado (26/12) – não há Programa Nossa Feira nos sábados

Domingo (27/12) – não há Programa Nossa Feira nos domingos

Segunda (28/12) – Normal

Terça (29/12) – Normal

Quarta (30/12) – Normal

Quinta (31/12) – Não haverá feira

Sexta (1/1) – não haverá devido o feriado

Sábado (2/1) – não há Programa Nossa Feira nos sábados

Domingo (3/1) – não há Programa Nossa Feira nos domingos

Segunda (4/1) – Normal

Sacolão da Família

– Sacolão Bairro Novo

Quarta (23/12) – Fechado

Quinta (24/12) – Fechado

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – Fechado

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – Fechado

Terça (29/12) – Fechado

Quarta (30/12) – Fechado

Quinta (31/12) – Fechado

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Segunda (4/1) – Fechado

– Sacolão Boa Vista:

Quarta (23/12) – atendimento das 8h às 19h

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – Fechado

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – atendimento das 8h às 19h

Terça (29/12) – atendimento das 8h às 19h

Quarta (30/12) – atendimento das 8h às 19h

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Boqueirão:

Quarta (23/12) – Fechado

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 18h30

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 8h às 18h

Domingo (27/12) – atendimento das 8h às 20h

Segunda (28/12) – atendimento das 8h às 20h

Terça (29/12) – atendimento das 8h às 20h

Quarta (30/12) – atendimento das 8h às 20h

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 18h30

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Carmo:

Quarta (23/12) – atendimento das 8h30 às 19h

Quinta (24/12) – atendimento das 8h30 às 19h

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 9h às 19h

Domingo (27/12) – atendimento das 8h30 às 13h

Segunda (28/12) – atendimento das 8h30 às 19h

Terça (29/12) – atendimento das 8h30 às 18h

Quarta (30/12) – atendimento das 8h30 às 19h

Quinta (31/12) – atendimento das 8h30 às 18h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Fazendinha:

Quarta (23/12) – Fechado

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 20h30

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 8h às 19h30

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – atendimento das 8h às 20h30

Terça (29/12) – atendimento das 8h às 20h30

Quarta (30/12) – atendimento das 8h às 20h30

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 19h30

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Jardim Paranaense:

Quarta (23/12) – atendimento das 8h30 às 19h

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 18h30

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 9h às 19h

Domingo (27/12) – atendimento das 8h30 às 13h

Segunda (28/12) – atendimento das 9h às 18h

Terça (29/12) – atendimento das 9h às 18h

Quarta (30/12) – atendimento das 9h às 18h

Quinta (31/12) – atendimento das 8h30 às 18h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Osternack:

Quarta (23/12) – Fechado

Quinta (24/12) – Fechado

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – Fechado

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – Fechado

Terça (29/12) – Fechado

Quarta (30/12) – Fechado

Quinta (31/12) – Fechado

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Segunda (4/1) – Fechado

– Sacolão Pinheirinho:

Quarta (23/12) – atendimento das 8h às 20h30

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 20h30

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 8h às 19h30

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – atendimento das 8h às 20h30

Terça (29/12) – atendimento das 8h às 20h30

Quarta (30/12) – atendimento das 8h às 20h30

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 19h30

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Santa Cândida:

Quarta (23/12) – atendimento das 10h às 19h

Quinta (24/12) – atendimento das 10h às 19h

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 8h às 13h

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – atendimento das 10h às 19h

Terça (29/12) – atendimento das 10h às 19h

Quarta (30/12) – atendimento das 10h às 19h

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 17h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Santa Efigênia:

Quarta (23/12) – Fechado

Quinta (24/12) – atendimento das 8h30 às 18h

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 9h às 18h

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – atendimento das 9h às 18h

Terça (29/12) – atendimento das 9h às 18h

Quarta (30/12) – atendimento das 9h às 18h

Quinta (31/12) – atendimento das 9h às 18h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Sacolão Santa Felicidade:

Quarta (23/12) – atendimento das 9h às 19h

Quinta (24/12) – atendimento das 9h às 19h

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – Fechado

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – atendimento das 9h às 19h

Terça (29/12) – atendimento das 9h às 19h

Quarta (30/12) – atendimento das 9h às 19h

Quinta (31/12) – atendimento das 9h às 19h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Rui Barbosa:

Quarta (23/12) – atendimento das 8h às 19h

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 18h

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 8h às 18h

Domingo (27/12) – atendimento das 8h às 19h

Segunda (28/12) – atendimento das 8h às 19h

Terça (29/12) – atendimento das 8h às 19h

Quarta (30/12) – atendimento das 8h às 19h

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 16h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

– Sacolão Vila Oficinas:

Quarta (23/12) – Fechado

Quinta (24/12) – atendimento das 9h às 17h

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 9h às 17h

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – atendimento das 9h às 17h

Terça (29/12) – atendimento das 9h às 17h

Quarta (30/12) – atendimento das 9h às 17h

Quinta (31/12) – atendimento das 9h às 13h

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Segunda (4/1) – Fechado

– Sacolão Vila Sandra:

Quarta (23/12) – Fechado

Quinta (24/12) – atendimento das 8h às 20h30

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – atendimento das 8h às 19h30

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – atendimento das 8h às 20h30

Terça (29/12) – atendimento das 8h às 20h30

Quarta (30/12) – atendimento das 8h às 20h30

Quinta (31/12) – atendimento das 8h às 19h30

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Restaurante Popular

Segunda (21/12) – Aberto

Terça (22/12) – Aberto

Quarta (23/12) – Aberto

Quinta (24/12) – Fechado

Sexta (25/12) – Fechado

Sábado (26/12) – Fechado

Domingo (27/12) – Fechado

Segunda (28/12) – Aberto

Terça (29/12) – Aberto

Quarta (30/12) – Aberto

Quinta (31/12) – Fechado

Sexta (1/1) – Fechado

Sábado (2/1) – Fechado

Domingo (3/1) – Fechado

Segunda (4/1) – Aberto

* O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

Shoppings

Jockey Plaza Shopping

Quarta-feira (23): das 8h às 22h

Quinta-feira (24): das 8h às 18h

Sexta-feira (25): lojas fechadas, com abertura facultativa da praça de alimentação

Sábado (26): Das 10h às 22h

Domingo (27): fechado

Segunda (28), terça (29) e quarta-feira (30): das 10h às 22h

Quinta (31): das 10h às 16h

Sexta (1º): lojas fechadas, praça de alimentação com abertura facultativa

ParkShopping Barigui

Quarta-feira (23): das 8h às 22h

Quinta-feira (24): das 8h às 18h

Sexta-feira (25): lojas fechadas, com abertura facultativa da praça de alimentação, das 12h às 20h

Sábado (26): Das 10h às 22h

Domingo (27): shopping fechado

Segunda (28), terça (29) e quarta-feira (30): das 10h às 22h

Quinta (31): das 10h às 16h

Sexta (1º): lojas fechadas, abertura facultativa da praça de alimentação

Pátio Batel

Quarta-feira (23): das 9h às 22h

Quinta-feira (24): das 9h às 18h

Sexta-feira (25): fechado

Sábado (26): Das 10h às 22h

Domingo (27): fechado

Shopping Curitiba

Quarta-feira (23): das 9h às 22h

Quinta-feira (24): das 9h às 18h

Sexta-feira (25): as lojas não irão funcionar e a abertura da praça de alimentação é facultativa, no Curitiba das 12h às 22h

Sábado (26): das 10h às 22h

Domingo (27): atendimento apenas por delivery

Segunda (28), terça (29) e quarta-feira (30): funciona das 10h às 22h

Quinta (31): o funcionamento será das 10h às 16h

Sexta (1º): as lojas não abrem e o atendimento nas praças de alimentação é facultativo, das 12h às 22h

Shopping Estação

Quarta-feira (23): das 9h às 22h

Quinta-feira (24): das 9h às 18h

Sexta-feira (25): as lojas não vão funcionar e a abertura da praça de alimentação é facultativa, das 11h às 22h

Sábado (26): das 10h às 22h

Domingo (27): atendimento apenas por delivery

Segunda (28), terça (29) e quarta-feira (30): das 10h às 22h

Quinta (31): o funcionamento será das 10h às 16h

Sexta (1º): as lojas não irão abrir e o atendimento nas praças de alimentação é facultativo, das 11h às 22h

Shopping Mueller

Quarta-feira (23): das 9h às 22h para todas as atividades

Quinta-feira (24): das 9h às 18h

Sexta-feira (25): fechado

Sábado (26): Das 10h às 22h

Domingo (27): fechado

Segunda (28), terça (29) e quarta-feira (30): das 10h às 22h

Quinta (31): das 10h às 16h

Sexta (1º): fechado

Proteção animal

Adoção de animais

Crar funciona em regime de plantão das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC. Agendamento pode ser feito pelo telefone (41) 99963-0233.

Atendimento de emergência (ambulância)

Atendimento das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Limpeza pública

Coleta Domiciliar (orgânico) – alteração nos dias 24, 25, e 31/12 e 1/1.

24/12 – Coleta diurna começa 6h30 e noturna, 17h.

31/12 – Coleta diurna começa 6h30 e noturna, 16h.

Nos dias 25/12 e 1/1, tem escala de domingo.

Coleta Seletiva (Lixo Que Não é Lixo) – no dia 25/12, funciona nos locais onde a coleta seletiva é feita apenas às sextas e no dia 1/1 não há coleta. Demais dias, serviço normal.

Varrição Manual – apenas no anel central, com escala de domingos e feriados, nos dias 25/12 e 1/1. Não haverá varrição noturna.

Demais serviços de Limpeza Urbana estão suspensos nos dias 25/12 e 1/1.

Serviço funerário

Atendimento ininterrupto. População deve observar os protocolos de Curitiba contra o coronavírus relativos ao atendimento. Cemitérios funcionam das 9h às 18h até 3/1.

Casa da Mulher

Casa da Mulher Brasileira funciona normalmente.