As Feiras Especiais de Natal que encantam curitibanos e turistas vão funcionar até o dia 23 de dezembro, nas praças Osório e Santos Andrade, no Centro de Curitiba. E estas atrações também vão estar abertas no próximo domingo (20), de maneira excepcional, sendo mais uma opção para a compra de itens de artesanato e presentes.

De acordo com a prefeitura, o novo decreto municipal nº 1710, publicado na quinta-feira (17), abriu uma exceção para abertura do comércio no domingo anterior ao Natal.

Nas feiras especiais de Natal de Curitiba os visitantes encontram presentes de Natal, além de peças para decoração da casa ou ceia. A todo, são 60 bancas na Osório e nove barracas na Santos Andrade.

A feira da Osório abre de segunda a sábado,das 10h às 21h, e no domingo, das 14h às 19h30. Já a da Santos Andrade funciona de segunda a sábado, das 10h às 20h, e no domingo, das 12h às 18h.

Serviço

Feiras Especiais de Natal

Data: Até quarta-feira (23)

Horário: Na Osório, de segunda a sábado, das 10h às 21h, e no domingo, das 14h às 19h30. Na Santos Andrade, de segunda a sábado, das 10h às 20h, e no domingo, das 12h às 18h.

Locais: Praças Osório e Santos Andrade, no Centro.