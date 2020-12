A Feira de Artesanato do Largo da Ordem está suspensa nos próximos dois domingos (6 e 13 de dezembro). A medida segue o Decreto 1640/2020 da Prefeitura, publicado na última sexta (4), que ampliou as restrições de circulação de pessoas e funcionamento de atividades para controlar expansão da covid-19. O decreto vale até o próximo dia 16 de dezembro.

Desde agosto, a Feirinha do Largo da Ordem também está funcionando aos sábados, das 9h às 14h, com no máximo de 300 barracas. No sábado segue tudo normal. A situação pôs vários dos artesãos em desespero, pois a feira dos domingos é base de renda para dezenas de famílias.

Regras de prevenção ao coronavírus devem ser seguidas para o funcionamento da feira, como uso obrigatório de máscara, disponibilidade de álcool em gel, distanciamento de dois metros entre cada barraca e apenas um artesão por unidade.

Por outro lado

A Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) ampliou o horário de funcionamento das feiras livres do Alto da Glória, na Rua Alberto Bolliger, e do Hauer, na Rua Miguel Poholink. A partir deste sábado (5), as duas feiras passam a funcionar das 7 às 15 horas.

A mudança no horário é excepcional e valida até o dia 16 de dezembro, período em que as feiras de domingo estão suspensas. A feira do Alto da Glória reúne 88 feirantes e o ponto do Hauer tem 34 comerciantes de hortifrutigranjeiros.

