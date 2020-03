A tradicional Feirinha do Largo da Ordem e todas as outras feiras de artesanato de Curitiba estão suspensas para prevenir a aglomeração de pessoas e, assim, a transmissão do novo coronavírus.

O anúncio da prefeitura foi feito nesta sexta-feira (20), mesmo dia em que confirmou que o carrossel do Passeio Público foi desmontado antes do previsto também pela pandemia. Sendo assim, domingo (22), pela primeira vez em décadas não haverá a Feira do Largo, que reúne curitibanos e turistas. Ao todo, Curitiba tem 19 feiras de artesanatos.

Quinta-feira (19), o prefeito Rafael Greca havia assinado um novo decreto determinando o fechamento de alguns estabelecimentos para conter o avanço do coronavírus. Nehuma feira estava na lista de quinta. Agora, porém, só as feiras de alimentos vão continuar.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

