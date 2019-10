A semana que antecede o Dia das Crianças será de festa pra piazada em 11 das feiras livres, noturnas ou gastronômicas de Curitiba. De terça-feira (8) a domingo (13) estes locais servirão de ponto de arrecadação de brinquedos e oferecerão aos pequenos diversas atrações como jogos e brincadeiras. Serão maquiagens, oficinas de slime, brinquedos infláveis e distribuição de doces e bexigas.

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional em parceria com a Associação dos Feirantes de Curitiba. Em algumas das feiras haverá coleta de brinquedos que serão doados para crianças carentes, como as da Casa Amarela – Centro de Atenção e Recuperação Infantil, além de feira de filhotes.

“Essas promoções fazem parte de uma estratégia de fortalecimento das feiras da cidade, trazendo de volta a família para consumir e comprar produtos de qualidade e com bom preço”, diz o secretário municipal da SMSAN, Luiz Gusi. Segundo o presidente da Associação dos Feirantes, Sérgio Koga, as atividades resgatam a relação com o consumidor. “Cada vez mais teremos ações que atraiam a família para curtir um passeio nas feiras, tendo uma relação mais afetiva entre a família e as feiras”, afirma.

Programação

As primeiras atividades começam na terça, dia 8, nas feiras noturnas de Santa Felicidade e do Batel, onde serão montados camarins de pintura com animadores. Em Santa Felicidade haverá ainda carrinho de pipoca para a criançada. Programação terá sequência com a feira noturna do Bacacheri, na quarta, dia 9.

Quinta-feira (10), será a vez da feira do Ahú, com a presença de uma maquiadora e um personagem infantil. Na sexta (11), a programação infantil pela manhã será na feira da Água Verde. E da partir das 17h, será a vez da feira gastronômica do Jardim Ambiental que terá brinquedo inflável.

No Dia da Criança, a programação será mais agitada nas feiras do Alto da Glória e da Feira da Vila Guaíra. Na Vila Guaíra, terá uma maquiadora, no camarim de pintura, e um personagem infantil. E no Alto da Glória, além do camarim de pintura e animadores, haverá também uma oficina de slime.

O encerramento da programação da Semana da Criança será nas feiras das Mercês, Barreirinha e Bacacheri. Nas Mercês, haverá distribuição de doces e balões, personagens infantis e maquiagem. Na Barreirinha e Bacacheri as atrações serão iguais, com camarim de maquiagem e personagens.

Doações – Quem quiser doar brinquedos poderá fazer direto com os feirantes das feiras Ahú, Água Verde, Alto da Glória e as das Mercês.

Veja onde são realizadas as feitas

Dia 8/10, terça-feira

– Santa Felicidade – Praça San Marco, das 17h às 22h. Camarim de pintura, carrinho de pipoca e personagem infantil.

– Batel – R. Alexandre Gutierrez, das 17h às 22h. Camarim de pintura e personagem infantil.

Dia 9/10, quarta-feira

– Bacacheri – R. Helena de Oliveira Cunha, das 17h às 22h. Camarim de pintura e personagem infantil.

Dia 10, quinta-feira

– Ahú – R. Colombo, das 7h às 11h30. Camarim de pintura e personagem infantil.

Dia 11, sexta-feira

– Água Verde A – R. Cel. Dulcídio, das 7h às 11h30. Personagem infantil.

– Jardim Ambiental – R. do Herval, das 17h às 22hs. Brinquedo inflável.

Dia 12, sábado – Dia da Criança

– Alto da Glória – R. Alberto Bolliger, das 7h às 13h. Camarim de pintura, oficina de slime e personagens infantis.

– Vila Guaíra – Praça do Paraná Clube, das 7h às 12h. Camarim de pintura e personagem infantil

Dia 13, Domingo

– Mercês – Praça 29 de Março, das 8h às 12h30. Camarim de pintura, personagens infantis e distribuição de doces e balões.

– Barreirinha – em frente ao Terminal do Barreirinha, das 8h às 12h30. Camarim de pintura e personagem infantil.

– Bacacheri – R.José Gulin, das 8h às 12h30. Camarim de pintura e personagem infantil.