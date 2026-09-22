Feira nacional mostra novidades da panificação e oportunidades de negócios

A busca por pães e massas de fermentação natural cresceu 178% no país, refletindo uma mudança clara no comportamento do consumidor em relação ao que coloca na mesa. O interesse, que começou no consumo doméstico e em pequenas padarias artesanais, agora ganha espaço na produção profissional de pizzas, focaccias e ciabattas.

O impacto dessa transformação na panificação será debatido entre os dias 23 e 25 de setembro na FENAPAN EXPO 2026, no Expotrade Convention Center, em Pinhais.

O avanço da técnica altera a dinâmica das empresas do setor de alimentação, que hoje buscam conciliar tradição e processos industriais. Para a especialista em fermentação natural Elaine Cristina Cardoso, uma das palestrantes do evento em Pinhais, o desafio atual dos comerciantes vai além de acertar a receita.

“O empresário já não pergunta apenas ‘como faço um pão com fermentação natural?’. Ele começa a perguntar como obter regularidade, escala, produtividade e margem utilizando fermentação natural. E isso muda completamente a conversa”, explica a especialista.

Além de alterar textura, aroma e sabor, o processo biológico promovido por leveduras e bactérias ácido-láticas interfere na conservação das massas e na digestibilidade. No entanto, a especialista alerta que o método não garante um produto saudável por si só, dependendo diretamente da qualidade dos ingredientes e do controle de produção.

“Não basta colocar ‘fermentação natural’ no produto. É preciso saber por que usar, como controlar, como reproduzir em escala e qual valor aquilo realmente entrega ao consumidor”, ressalta Elaine.

O setor de panificação e confeitaria movimentou R$ 164,12 bilhões no Brasil em 2025, impulsionado por cerca de 50 milhões de clientes diários nas padarias brasileiras, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP). A feira em Pinhais espera reunir mais de 3 mil visitantes e 40 marcas expositoras na Grande Curitiba.

Serviço

FENAPAN EXPO 2026

Data: 23 a 25 de setembro de 2026

Horário: 14h às 20h nos dias 23 e 24/09; 14h às 19h no dia 25/09

Local: Expotrade Convention Center

Endereço: Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10454, Pinhais (PR)

Expositores: aproximadamente 40 marcas

Expectativa de público: mais de 3 mil visitantes