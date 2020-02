Nesta sexta-feira (7), serão oferecidas 500 senhas para vagas de emprego. A Feira da Cidadania da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho vai acontecer no bairro Pinheirinho e se tudo der certo, você pode sair de lá recolocado no mercado de trabalho. A busca já é grande na manhã desta sexta-feira, inclusive com uma grande fila.

O evento será na Rua João Rodrigues Pinheiro, esquina com a Winston Churchil, bem ao lado da Rua da Cidadania. Se você não sabe onde fica, clica neste link. Serão distribuídas 500 senhas entre as 9h e às 17h para cadastro dos trabalhadores interessados. Após uma rápida análise, as entrevistas de emprego vão acontecer ali mesmo, no local.

O projeto tem por objetivo levar este tipo de serviço ao cidadão dos bairros mais distantes do Centro da cidade, de maneira gratuita e evitando gastos com deslocamentos.

A feira oferecerá, ainda, 200 agendamentos de RG para crianças e adolescentes de até 17 anos. Agora, o bom disso é que a criança não precisa estar presente. Para retirar a senha, basta apresentar original ou cópia autenticada da Certidão de Nascimento do menor, além do documento de identificação original do responsável. Caso necessário, será preciso original ou cópia autenticada da Decisão Judicial, Guarda ou Tutela, nos casos de menores com responsável legal.

Atendimentos gratuitos

Haverá, também, vários outros atendimentos gratuitos, como inscrição ao CPF, informações sobre o Passe Livre (para pessoas com deficiência), reclamações sobre os direitos do consumidor (Procon), teste de glicemia (UniBrasil), aferição de pressão (Exército Brasileiro), serviços jurídicos (Tribunal de Justiça e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Curitiba), 40 cortes de cabelo masculino – período da manhã (Instituto Embelezze).

Também neste dia estarão presentes com prestação de serviços o Detran, Sanepar, Pastoral da Criança, Onibus Lilás (100 exames de glicemia gratuitos e orientações sobre violência contra a mulher), cadastro e atendimento do Piá – o guia de serviços do Governo do Paraná (Celepar) e atendimento e orientações para idosos (60+ e daí).

Dá pra saber também como fazer o ID Jovem (documento para jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos, que dá direito a meia entrada e vagas gratuitas em transporte intermunicipal), cadastro e atendimento no Nota Paraná, além de recreação para crianças com atividades culturais e artísticas.