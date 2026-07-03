Tradicional Feira de Inverno da Praça Osório vai mudar de local

A partir da próxima segunda-feira (6), a Feira de Inverno de Curitiba passa para um novo endereço: a Avenida Luiz Xavier, no prolongamento da Rua XV de Novembro, entre a Praça Osório, onde é realizada tradicionalmente, e o bondinho da Rua das Flores.

A mudança temporária acontece durante o período de manutenção da praça, planejada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). Com a extensão do período de funcionamento a pedido dos feirantes, a feira fica na nova localização até o dia 26.

Segundo informações da prefeitura, a transferência foi organizada pela Curitiba Turismo (Ctur). A intenção é garantir a continuidade de uma das principais programações de inverno da cidade enquanto os serviços de manutenção são realizados na Praça Osório.

Manutenção na Praça Osório

A SMMA prevê, para a praça, ações de revitalização e conservação. Na lista de ações a serem executadas estão limpeza profunda do piso, lavagem e revisão das áreas de circulação, reforço na zeladoria, manutenção do mobiliário urbano, recuperação de canteiros, serviços de paisagismo e ações de conservações em estruturas da praça e ao redor dela. O trabalho envolve também revisão nos pontos de iluminação e serviços complementares de drenagem.