Feira de emprego em Curitiba oferece 700 vagas para pessoas acima de 60 anos

A Prefeitura de Curitiba promove nesta quinta-feira (28/5) a Feira de Emprego 60+, com oferta de 700 vagas para pessoas com 60 anos ou mais. O evento acontece das 9h às 15h no Centro de Aprendizagem Profissional, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 45, 8º andar, no Centro. Não é necessário inscrição prévia, basta comparecer com documentos pessoais.

A ação integra a programação do Mês do Trabalhador e oferece intermediação de vagas, orientação profissional e contato direto com empresas. Os participantes terão acesso a oportunidades em setores como comércio, serviços e indústria, com funções voltadas para atendimento ao cliente, operação de loja, alimentação e telemarketing.

Entre as empresas participantes estão Condor Super Center (50 vagas para operador de caixa), Softmarketing (300 vagas para operador de telemarketing), Concentrix (100 vagas para operador de telemarketing) e Ítalo Supermercados (100 vagas para operador de caixa, repositor, cozinheiro, padeiro, auxiliar de cozinha, servente de limpeza e fiscal de loja). Também participam Festval, GR Serviços e Alimentação, Angeloni, Menu Restaurantes Corporativos, Risotolândia e Terceirize Mais.

Além das vagas de emprego, a feira conta com parceiros de qualificação profissional como CIEE/PR (vagas de estágio), Sinduscon (cursos de qualificação) e Unifecaf (orientação profissional).