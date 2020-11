A Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal do Paraná (UFPR) começa nesta sexta-feira (6) de forma virtual. Por causa do risco de aglomeração durante a pandemia de coronavírus – o evento chegava a reunir 30 mil pessoas em um único dia nas versões anteriores -, as informações dos cursos de graduação serão pelo site www.feiradecursos.ufpr.br.

A feira começa às 18 horas desta sexta no canal da feira no Youtube, com live do reitor Ricardo Marcelo Fonseca. Pelo site, o visitante pode navegar diretamente no curso que deseja prestar vestibular, cuja inscrição está aberta até 18 de dezembro.

“A Feira de Cursos e Profissões é um evento de projetos de vida sobretudo: escolher bem o seu projeto de vida, ter o curso escolhido como um aliado para realizar as suas expectativas”, define o pró-reitor de Graduação e Educação Profissional da UFPR, professor Eduardo Barra.

No stand virtual o estudante tem acesso à história do curso, ao perfil do aluno e do profissional, às informações sobre vagas e a uma palestra com um professor do respectiva graduação com versão em libras para acessibilidade da comunidade surda.

O estudante também pode ver outros cursos relacionados e do mesmo setor. Os cursos disponíveis em mais de um campus, como Medicina Veterinária (Curitiba e Palotina) e Medicina (Toledo e Curitiba), terão stands separados, para que o candidato possa entender as especificidades de cada um. Os stands vão disponibilizar contatos do curso e dos centros acadêmicos.

No portal há um espaço dedicado apenas ao vestibular, com o edital do Núcleo de Concursos, as formas de ingresso (vestibular ou Sisu), as regras de cotas e informações sobre bolsas e auxílios. Há também a Sala de Estudos, onde o candidato encontra as provas de anos anteriores e projetos para ajudar nos estudos. Um deles é o programa Entrelinhas, da UFPR TV, que trata das obras literárias do vestibular.