A partir desta terça-feira (3), os interessados em prestar o vestibular 2020/2021 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) poderão se inscrever no processo a partir das 12h. A inscrição será feita até 18 de dezembro. A primeira fase de provas está marcada para o dia 28 de fevereiro e a segunda para os dias 18 e 19 de abril.

O edital está no site do Núcleo de Concursos da UFPR, onde deve ser feita a inscrição. O valor da inscrição é de R$ 155.

O vestibular da UFPR 2020 sofreu alterações nas datas devido à pandemia do novo coronavírus. Antes, as datas previstas para as provas eram 18 de outubro na primeira fase e 22 e 23 de novembro na segunda. Com a pandemia, a UFPR adiou as provas seguindo recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A data passou para 10 de janeiro de 2021 e depois para fevereiro.

LEIA MAIS – Primeiras doses da vacina contra covid-19 serão aplicadas em março de 2021, diz Fiocruz

Vale reforçar que caso o candidato venha a alterar a opção de curso, língua estrangeira ou a categoria de concorrência depois de ter efetivado a inscrição poderá fazer até às 12h do dia 23 de dezembro. No entanto, é preciso pagar uma taxa de R$ 35.

Os candidatos que comprovem não ter condições de arcar com a taxa de inscrição têm direito à isenção do pagamento. O cadastro deve ser feito por meio do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) entre os dias 3 a 13 de novembro.