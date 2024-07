Família na RMC faz festa ao reencontrar idoso quase 20 km longe de casa

Desaparecido desde quinta-feira (25), Florisvaldo Cardozo Oliveira Bastos, de 71 anos, se reencontrou com a família neste domingo (28), após ser localizado em Curitiba. Morador de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), Florisvaldo sofre demência e mora com a filha e o cunhado no bairro Costeira.

O reencontro de Florisvaldo com os familiares foi animado e, com o apoio de um acordeão, rolou até uma valsa embalada pela canção Beijinho Doce, além de muita emoção da família. Assista:

Filho de Florisvaldo, Rafael Bastos contou que o pai estava perto da rodoviária em Curitiba. Ele foi encontrado e atendido por um atendente da Fundação de Ação Social (FAS). “Só tô explodindo de felicidade agora. Foi muito bonito”, comemora Rafael após rever o pai.

De acordo com Rafael, o funcionário da FAS levou Florisvaldo para uma casa de acolhimento no sábado (27).

