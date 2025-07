Família é suspeita de movimentar R$ 19 milhões com tráfico em Curitiba

Na manhã desta quinta-feira (17), uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) teve como alvo uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas em Curitiba e em Araucária. Ao todo, foram expedidos 38 mandados judiciais para desarticular o grupo, que movimentou R$ 19 milhões em atividades ilícitas.

Segundo as investigações, os criminosos atuavam principalmente nos bairros Fazendinha e Cidade Industrial de Curitiba, sob o comando de membros de uma mesma família. O principal líder da quadrilha estava foragido, mas foi capturado em junho de 2023, quando foi alvo de um mandado de prisão da Polícia Civil de Santa Catarina, em Balneário Camboriú.

Na ocasião, foram apreendidos um fuzil, três outras armas de fogo, carregadores e grande quantidade de munição na residência do suspeito. Durante a abordagem, a polícia constatou que ele utilizava documentos falsos.

Com a prisão, as investigações avançaram e revelaram que a documentação falsa também foi usada para criar uma empresa de fachada no ramo de pintura. Por meio desse negócio, a organização movimentou cerca de R$ 6 milhões entre 2021 e 2023, com indícios de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita dos valores.

A operação prevê o cumprimento de 11 mandados de prisão, 17 de busca e apreensão e 10 ordens de bloqueio de ativos financeiros. Cães farejadores da PCPR são utilizados para ampliar a eficácia das buscas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉