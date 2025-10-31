Falta de água deixa moradores de 9 bairros de Curitiba ‘sem banho’ no fim de semana

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Sanepar vai realizar neste domingo (2) uma obra de melhoria na rede de distribuição de água em Curitiba. O serviço, que faz parte do cronograma de manutenções regulares, exigirá a interrupção temporária do fornecimento em nove bairros da capital paranaense.

Serão afetadas as regiões do Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê e Alto da XV. A suspensão do abastecimento começa às 10h da manhã, com previsão de retomada gradual durante a noite, conforme o avanço das obras e a pressurização da rede.

A Sanepar reforça a importância do uso racional da água durante o período de interrupção, priorizando o consumo apenas para atividades essenciais, como preparo de alimentos, higiene pessoal e limpeza básica. A orientação é evitar o desperdício com tarefas não urgentes, como lavar carros, quintais ou calçadas.

O impacto da paralisação deve ser maior em imóveis sem caixa-d’água, já que o reservatório garante autonomia durante o período de manutenção. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada residência deve ter um reservatório com capacidade mínima de 500 litros, suficiente para abastecer uma família de até quatro pessoas por 24 horas.

Sem água após o prazo? Reclame!

Caso o abastecimento não seja restabelecido após o prazo informado, o cliente pode entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 (ligação gratuita, disponível 24 horas). É necessário ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.

Outras informações sobre interrupções no fornecimento ou andamento das manutenções podem ser consultadas pelo aplicativo Sanepar Mobile, no portal Minha Sanepar ou no site oficial da companhia, no menu Para Clientes.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉