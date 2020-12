Mesmo com o nível dos reservatórios em 34,74%, segue nesta quinta-feira (10) o rodizio no abastecimento de água em Curitiba e região metropolitana. Nesta quinta-feira, segundo a Sanepar, a falta de água começa às 16h e segue até às 4h do dia 12, sábado.

Nesta quinta-feira, o reservatório com menos água era a Barragem do Iraí, com 22,7%

Além de Curitiba, o rodízio nesta atinge moradores de Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Colombo, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, São José dos Pinhais e Bocaiúva do Sul.