O tempo deve seguir instável nesta quinta-feira (10) em Curitiba. Segundo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há previsão de calor, com tarde abafada e chuvas isoladas. Por causa de uma massa de ar quente que deve ficar até o fim de semana, o choque de temperaturas pode trazer chuva forte, de curta duração, mas com raios e trovoadas. O tempo só deve mudar a partir do domingo (13), quando chuvas mais regulares devem retornar a cair na capital.

Em Curitiba, nesta quinta, as temperaturas nos termômetros devem variar entre 17º C e 27º C. Conforme aponta o Simepar, a massa de ar quente impede a formação de nebulosidade e permite que o sol apareça. Com isso, o calor registrado na terça-feira (8) e na quarta-feira (9) deve continuar. “Nesta quinta, deveremos ter um dia típico da estação. Chuvas irregulares, algumas pancadas mais fortes, com o calor predominando”, explica o meteorologista Samuel Kneib, do Simepar.

Já no domingo, a chegada de uma frente fria pelo Paraná deve deixar o dia chuvoso, em Curitiba, e essa condição pode avançar para a próxima semana. Enquanto isso, pelo menos até o sábado (12) o sol permanece presente. De acordo com a meteorologia, o sábado ainda deve ser o dia com o céu mais aberto.

Litoral

Nas praias do Paraná, a previsão para a quinta-feira é de tempo aberto. O sol deve predominar, mas não se descarta uma ou outra chuva irregular. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, os termômetros devem marcar temperaturas entre 21º C e 28º C.