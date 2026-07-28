Falta de água atinge bairros de Curitiba e de mais 3 cidades do Paraná hoje

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que haverá interrupção no fornecimento de água em Curitiba e em outros municípios do Paraná nesta terça-feira (28).

As suspensões ocorrem devido a impedimentos operacionais, higienização de reservatórios e obras no sistema.

Falta de água em Curitiba hoje

Na capital paranaense, um impedimento operacional iniciado às 14h da última segunda-feira (27) ainda afeta o abastecimento em duas importantes localidades da cidade nesta terça-feira (28):

Bairros atingidos: Cidade Industrial (CIC) e Fazendinha.

Cidade Industrial (CIC) e Fazendinha. Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira, 28 de julho de 2026.

Interior do Paraná: Manutenções e Higienização

A falta de água também atinge regiões do Centro-Oeste e Campos Gerais ao longo do dia de hoje:

Campo Mourão

Motivo: Higienização de reservatórios.

Higienização de reservatórios. Início do serviço: 28/07/2026, às 05:00.

28/07/2026, às 05:00. Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira (28/07/2026).

Tarde desta terça-feira (28/07/2026). Localidades afetadas: Algumas regiões da cidade.

Luiziana

Motivo: Higienização de reservatórios.

Higienização de reservatórios. Início do serviço: 28/07/2026, às 05:00.

28/07/2026, às 05:00. Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira (28/07/2026).

Tarde desta terça-feira (28/07/2026). Localidades afetadas: Toda a cidade.

Sengés

Motivo: Obras e manutenção em reservatórios.

Obras e manutenção em reservatórios. Início do serviço: 28/07/2026, às 08:00.

28/07/2026, às 08:00. Previsão de normalização: Noite desta terça-feira (28/07/2026).

Noite desta terça-feira (28/07/2026). Localidades afetadas: Áreas abastecidas pelos reservatórios em manutenção.

Orientação aos Moradores

A Sanepar recomenda o uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios até que a situação seja totalmente regularizada em todas as localidades.