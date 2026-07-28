Abastecimento

Falta de água atinge bairros de Curitiba e de mais 3 cidades do Paraná hoje

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 28/07/26 07h55
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Imagem mostra uma pessoa tentando lavar a mão em uma torneira sem água.
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que haverá interrupção no fornecimento de água em Curitiba e em outros municípios do Paraná nesta terça-feira (28).

As suspensões ocorrem devido a impedimentos operacionais, higienização de reservatórios e obras no sistema.

Falta de água em Curitiba hoje

Na capital paranaense, um impedimento operacional iniciado às 14h da última segunda-feira (27) ainda afeta o abastecimento em duas importantes localidades da cidade nesta terça-feira (28):

  • Bairros atingidos: Cidade Industrial (CIC) e Fazendinha.
  • Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira, 28 de julho de 2026.
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Interior do Paraná: Manutenções e Higienização

A falta de água também atinge regiões do Centro-Oeste e Campos Gerais ao longo do dia de hoje:

Campo Mourão

  • Motivo: Higienização de reservatórios.
  • Início do serviço: 28/07/2026, às 05:00.
  • Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira (28/07/2026).
  • Localidades afetadas: Algumas regiões da cidade.

Luiziana

  • Motivo: Higienização de reservatórios.
  • Início do serviço: 28/07/2026, às 05:00.
  • Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira (28/07/2026).
  • Localidades afetadas: Toda a cidade.

Sengés

  • Motivo: Obras e manutenção em reservatórios.
  • Início do serviço: 28/07/2026, às 08:00.
  • Previsão de normalização: Noite desta terça-feira (28/07/2026).
  • Localidades afetadas: Áreas abastecidas pelos reservatórios em manutenção.

Orientação aos Moradores

A Sanepar recomenda o uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios até que a situação seja totalmente regularizada em todas as localidades.

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