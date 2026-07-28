Falta de água atinge bairros de Curitiba e de mais 3 cidades do Paraná hoje

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que haverá interrupção no fornecimento de água em Curitiba e em outros municípios do Paraná nesta terça-feira (28).
As suspensões ocorrem devido a impedimentos operacionais, higienização de reservatórios e obras no sistema.
Falta de água em Curitiba hoje
Na capital paranaense, um impedimento operacional iniciado às 14h da última segunda-feira (27) ainda afeta o abastecimento em duas importantes localidades da cidade nesta terça-feira (28):
- Bairros atingidos: Cidade Industrial (CIC) e Fazendinha.
- Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira, 28 de julho de 2026.
Interior do Paraná: Manutenções e Higienização
A falta de água também atinge regiões do Centro-Oeste e Campos Gerais ao longo do dia de hoje:
Campo Mourão
- Motivo: Higienização de reservatórios.
- Início do serviço: 28/07/2026, às 05:00.
- Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira (28/07/2026).
- Localidades afetadas: Algumas regiões da cidade.
Luiziana
- Motivo: Higienização de reservatórios.
- Início do serviço: 28/07/2026, às 05:00.
- Previsão de normalização: Tarde desta terça-feira (28/07/2026).
- Localidades afetadas: Toda a cidade.
Sengés
- Motivo: Obras e manutenção em reservatórios.
- Início do serviço: 28/07/2026, às 08:00.
- Previsão de normalização: Noite desta terça-feira (28/07/2026).
- Localidades afetadas: Áreas abastecidas pelos reservatórios em manutenção.
Orientação aos Moradores
A Sanepar recomenda o uso racional da água, priorizando alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios até que a situação seja totalmente regularizada em todas as localidades.