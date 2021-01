Um site falso começou a circular no início desse ano com oferta de veículos em leilão e com uma suposta chancela da Superintendência de Trânsito de Curitiba. No entanto, nesta quinta-feira (7), a Prefeitura de Curitiba emitiu um alerta de fraude. O site setranleiloes.com/br/ contém contatos de telefones e e-mails que não correspondem com os do órgão municipal.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Benção dos Capuchinhos ocorre em Curitiba nesta sexta-feira, com cuidados contra covid-19

O site falso fez a Setran registrar um boletim de ocorrência na manhã de quarta-feira (6) e uma investigação foi aberta na Polícia Civil, para identificar os possíveis autores da fraude.

A Setran informou ainda que todas as informações e a indicação de leilões oficiais (com os editais publicados) têm publicação no site (https://transito.curitiba.pr.gov.br/patio/leilao-eletronico-de-veiculos/52), o endereço dos sites da prefeitura sempre terminam com a extensão .curitiba.pr.gov.br. O último leilão de veículos organizado pela Setran foi realizada no fim de 2020.