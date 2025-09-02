Usuários de drogas são vítimas de sequestro em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quatro homens foram presos na noite desta segunda-feira (1°), em Curitiba, durante uma tentativa de sequestro de dois dependentes químicos. Nenhum nome foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, policiais teriam visto um homem sendo obrigado a entrar em um veículo estacionado em um posto de combustíveis, no bairro São Braz. Ao checarem a situação, a polícia descobriu que outra vítima estava amarrada dentro do veículo.

+ Leia mais Dupla tenta assaltar bar e é expulsa a garrafadas no Litoral

Segundo a PM, as vítimas seriam dois dependentes químicos, de 29 e 33 anos, que estariam sendo sequestrados sob a justificativa de que seriam internados para realizarem um tratamento de drogas.

Conforme a corporação, a vítima que estava amarrada dentro do veículo afirmou que foi capturada dentro de casa sob ameaça.

Dentro do veículo utilizado pelos suspeitos foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um soco inglês, duas facas, três cilindros de gás, uma embalagem contendo esferas de aço, três celulares, uma maleta e R$ 312 em dinheiro.

De acordo a PM, os indivíduos foram conduzidos à Central de Flagrantes e serão investigados pela Polícia Civil do Paraná pelos crimes de lesão corporal, ameaça, roubo, sequestro e cárcere privado, e associação criminosa.