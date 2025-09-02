Dupla tenta assaltar bar e é expulsa a garrafadas no Litoral

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois homens tentaram assaltar um bar localizado em Matinhos, no Litoral, na noite de segunda-feira (1°). Porém, foram surpreendidos pela reação de um cliente que os expulsou do local a garrafadas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono do bar, de 79 anos, estava no local com alguns familiares e clientes quando a dupla entrou. Segundo o proprietário, os homens usavam roupas pretas, estavam encapuzados e teriam dito que estavam armados.

Durante a tentativa de assalto, um dos clientes teria reagido e jogado algumas garrafas contra a dupla. Neste momento, os homens teriam desistido e fugido do local.

De acordo com o boletim, policiais tentaram localizar os suspeitos, mas os homens não foram encontrados e o caso foi encerrado. A Polícia Militar destaca que nunca se deve reagir a um assalto. A orientação é sempre chamar a polícia por meio do telefone 190.