Falha em aplicativos do EstaR afeta motoristas em Curitiba

Os aplicativos do Estacionamento Regulamentado (EstaR) de Curitiba apresentaram instabilidade na manhã desta segunda-feira (22). Ao tentar utilizar o serviço, usuários receberam uma mensagem informando que o sistema da Urbs não estava respondendo.

Os relatos de problemas começaram ainda no sábado (20). O sistema do EstaR é responsável pelo gerenciamento das vagas públicas rotativas da capital, especialmente nas regiões de maior movimento. Para utilizar essas vagas, os motoristas precisam ativar o período de estacionamento por meio de um dos aplicativos oficiais.

Ao Meio-Dia Paraná, da RPC TV, a Prefeitura de Curitiba informou que a falha já foi corrigida. Durante o período de instabilidade, nenhum usuário foi autuado por não conseguir registrar o uso das vagas pelo sistema.

Apesar da suspensão temporária das fiscalizações relacionadas ao EstaR, os motoristas continuam sujeitos às demais regras previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Estacionar em vagas destinadas a pessoas com deficiência ou idosos sem a credencial obrigatória, por exemplo, continua sendo infração gravíssima, passível de multa e remoção do veículo.