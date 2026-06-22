Movimento nas estradas do Paraná: BRs e PRs nesta segunda-feira (22)

O trânsito nas principais rodovias do Paraná nesta segunda-feira (22/06/2026) apresenta fluxo típico de início de semana, concentrando pontos de lentidão principalmente nos horários de pico nos acessos urbanos e nas saídas da Região Metropolitana de Curitiba. O tráfego nas serras flui sem grandes bloqueios, mas com necessidade de atenção a obras isoladas e fatores climáticos.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Região Metropolitana)

Fluxo mais carregado nas primeiras horas do dia e no final da tarde, gerando retenções habituais no perímetro urbano de acesso a Curitiba.

BR-277 (Sentido Litoral)

Tráfego fluindo sem bloqueios significativos, porém com velocidade reduzida em alguns pontos da Serra do Mar devido ao volume de caminhões e às condições climáticas.

BR-277 (Interior – Serra da Esperança)

Ponto de atenção na altura do km 305, entre Prudentópolis e Guarapuava, onde seguem obras de manutenção com possibilidade de operação em sistema pare-e-siga. A presença de neblina em alguns períodos do dia também pode reduzir a visibilidade dos motoristas.

BR-376 (Ligação Paraná–Santa Catarina)

Movimento moderado ao longo do trecho de serra, sem registros de interdições totais. O fluxo de veículos comerciais segue constante durante todo o dia.

BR-163 e BR-277 (Oeste e Sudoeste)

Motoristas devem ficar atentos às ações de orientação e fiscalização relacionadas ao sistema de pedágio eletrônico (Free Flow), realizadas pela concessionária EPR Iguaçu em pontos estratégicos das rodovias concedidas.

Rodovias Estaduais (PRs) e Perímetro Urbano

Linha Verde (Curitiba)

O trânsito na capital segue impactado pelo bloqueio parcial de uma faixa da canaleta exclusiva de ônibus na altura da Rua Lothário Boutin, no bairro Xaxim. A intervenção faz parte das obras da Trincheira da Vila São Pedro e pode gerar lentidão nos horários de maior movimento.

Rodovias do Interior

Fluxo dentro da normalidade na maior parte da malha estadual. Trechos em obras exigem atenção à sinalização temporária e possíveis restrições de faixa.