Alcides Ferrari, 90 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Telesforo Ferrari e Olga Manzato Ferrari. Sepultamento ontem.

Aluizio Baliu Baena, 92 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Aluizio de Macedo Baena e Angelina Baliu Baena. Sepultamento ontem.

Andréa Cláudia Santos, 54 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Osíris Santos e Lauzina Rodrigues de Souza Santos. Sepultamento ontem.

Anita de Luca Cordazzo, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Setembrino de Luca e Matilde Miotto. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Antônio Alves Rosa, 71 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Geraldo Alberto Rosa e Maria Alves de Jesus. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo no Pinheirinho.

Antônio Carlos Costa, 71 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Antônio Joaquim da Costa e Iris de Benedetto Costa. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Aristeu Dlugosz, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Theodoro Dlugosz e Edithe Muller Dlugosz. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Benedita Morais de Almeida, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando Bueno de Morais e Eduvirges Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Benedito Aparecido Gomes, 66 anos. Profissão: soldador. Filiação: Benedito Gomes e Izabel Roque do Prado. Sepultamento ontem.

Benicio de Assis Messias dos Santos, 1 anos. Filiação: Carlos Eduardo Messias dos Santos e Gislaine de Assis dos Santos. Sepultamento ontem.

Cacilda Paiva Reis Cavalcanti, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião de Paiva Reis e Francisca Pereira dos Reis. Sepultamento ontem.

Daiane Chagas da Silva, 35 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: José Pedro da Silva e Ester de Oliveira Chagas. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo da Capela do Jardim Osasco Colombo PR.

Edgard Nepomuceno Langner, 64 anos. Filiação: Antônio Nepomuceno Langner e Maria de Lourdes Silva. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela São Rafael – Cic (Curitiba).

Elsa Sandoval, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marcos Sandoval e Cecília Aguayo. Sepultamento ontem.

Elza Moura dos Santos, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Moura dos Santos e Eugenia Domingues dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Ass. de Deus Cic.

Emília Manoel dos Santos, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Manoel Inácio e Amélia Manoel Inácio. Sepultamento ontem.

Francisco de Assis Silva, 82 anos. Filiação: Sebastião Jorge da Silva e Olga Passos Silva. Sepultamento ontem.

Fransisco Coelho de Almeida, 95 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Sebastião Coelho de Almeida e Hermínia Fransisca de Almeida. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Fusako Sakai Sakamoto, 97 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Nobuiti Sakai e Masaji Sakai. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Getúlio Moreira Leal, 82 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Antônio Alberto Leal e Izabel Maria Moreira. Sepultamento ontem.

Helena Barbosa Matoso, 89 anos. Filiação: Argemiro Barbosa Dias e Paulina Lourenço Dsos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 4 Cemitério Munipal da Água Verde.

Ilda Benedicta Melges de Oliveira, 83 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: José Melges e Ana Nubiatto. Sepultamento ontem.

João Vergilio Venceslau, 84 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Vergilio Venceslau e Maria Eugenia Camargo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Imbau Parana, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato – Tatuquara.

João Vitor da Silva Vaz, 15 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Joa Maria Vaz e Diva Aparecida Lopes da Silva. Sepultamento ontem.

José Carlos de Almeida Menezes, 66 anos. Profissão: comerciante. Filiação: José Menezes de Sousa e Helena de Almeida Menezes. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

José Cavalcante de Araújo, 71 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Oscar Cavalcante de Araújo e Elizia Cavalcante de Araújo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Pien, saindo de Cemitério Municipal de Pien PR.

Josué Manoel da Silva, 49 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Olímpio da Silva e Nylvia Augusto da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Laci Gemene Redua, 56 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Izaias Gemene Redua e Aparecida de Camargo Gemene Redua. Sepultamento ontem.

Luiz do Nascimento, 70 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Braz Antônio do Nascimento e Paschoalina Stefani do Nascimento. Sepultamento ontem.

Marcelo Gomes Martins, 46 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: João Martins e Margarida das Dores Gomes. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de Ass. de Deus Maracanã.

Marcos da Silva Rodrigues, 43 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Naico Soares Rodrigues e Maria de Jesus Martins da Silva Rodrigues. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida Crespo, 67 anos. Filiação: José Crespo e Lourdes Bortoloto Crespo. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Cambira, saindo da Capela Cemitério Municipal de Cambira -PR.

Maria Gabriela da Silva Berbetz, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando da Silva e Amélia da Conceição da Silva Valente. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Maria Helena Barbosa Czarnesky, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Padilha Barbosa e Maria de Lourdes Barbosa. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Maria de Sampaio Guimarães Sava, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Henrique de Sampaio e Dolira Guimarães Costa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Marly Meyer de Araújo, 82 anos. Profissão: auxiliar contabilidade. Filiação: Heitor Alves de Araújo e Alcinda Meyer de Araújo. Sepultamento ontem.

Miguel Gatto Pavim, 21 horas. Filiação: Hector Gatto Pavim e Emilene Rodrigues de Oliveira Pavim. Sepultamento ontem.

Paulo César Danderfer, 51 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Osires Danderfer e Selva Iara Danderfer. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 – Municipal São Francisco de Paula.

Pedro Arthur Duo Daldosso, 7 anos. Filiação: André Daldosso e Alexandra Aparecida Duo Daldosso. Sepultamento ontem.

Pedro Augusto da Silva, 77 anos. Profissão: motorista. Filiação: Maximo Augusto da Silva e Maria Leonora dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Caprela 01 Santa Cândida.

Ramona Josefina Solis Pinero, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Simon Solis e Maria de Jesus Pinero. Sepultamento hoje, (Contenda) Cemitério Municipal de Contenda(PR), saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Reginaldo da Silva, 51 anos. Profissão: comerciante. Filiação: João da Silva e Celina Gardocki da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Ricardo Barbosa, 39 anos. Profissão: operador(a) caldeira. Filiação: José Emiliano Barbosa e Adaira Barbosa. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Robson Michael, 58 anos. Profissão: diretor(a). Filiação: Roberto Michael e Cláudia F de Queiroz Michael. Sepultamento hoje, Municiapal, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Rodolfo Kmiecik, 73 anos. Filiação: Augusto Kmiecik e Hilda Maria Kmiecik. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Rosa Pereira, 49 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Valdomiro Pereira e Maria Antônia Gonçalves Pereira. Sepultamento ontem.

Rosely Wrobleski, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Wrobleski e Ana Wrobleski. Sepultamento ontem.

Rosmari de Moraes Godói Rosa, 70 anos. Profissão: copeiro(a). Filiação: Patricio Cunha Lemos e Zilda de Moraes Lemos. Sepultamento ontem.

Sebastião Cardoso da Silva, 76 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Cardoso da Silva e Maria José da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Adriana (Colombo).

Terezinha Sônia dos Reis Ribeiro, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Vicente dos Reis e Sebastiana Diniz dos Reis. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Memorial Luto Curitiba Sala Jacaranda Curtiba.

Vidal Vitroca, 82 anos. Filiação: Perscelino Vitroca e Quintiliana Martins Vitroca. Sepultamento ontem.

Vitor Agner, 89 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Gedeão Padeiro Agner e Joana Bofim da Costa Agner. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Walter Ribeiro da Silva, 79 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Divino Ribeiro Neto e Iracema Ribeiro da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal do Santa Cândida CuritibaPR.

Zélia Kopacheski, 89 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Miguel Kopacheski e Olga Ott Kopacheski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo de Convento São José Cristo Rei CuritibaPR.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!