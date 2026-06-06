Fala Curitiba 2026: últimas reuniões de priorização

Curitiba promove de segunda (8/6) a quarta-feira (10/6) as últimas reuniões presenciais de priorização do Fala Curitiba 2026, consulta pública que define obras e serviços para o orçamento municipal de 2027. Os sete encontros ocorrem às 19h em bairros como Centro, CIC, Alto Boqueirão, Tatuquara, Cajuru e São Braz, em igrejas, templos e ruas da cidadania.

Nesta etapa, as sugestões apresentadas pela população pela internet e pelo Fala Móvel passam por discussão para definir as propostas prioritárias que serão levadas para votação final em agosto.

As reuniões têm mediação de técnicos da Prefeitura e permitem aos participantes compreender as demandas sugeridas nos últimos meses. Os cidadãos escolhem o assunto sobre o qual querem fazer sugestões e são direcionados a grupos temáticos. Habitação, pavimentação e obras de drenagem concentram o maior número de participantes, seguidos por Meio Ambiente e Limpeza Pública.

Até terça-feira (2/6), 2.093 pessoas participaram das reuniões de priorização em bairros como:

Umbará,

Guaíra,

Abranches,

Capão da Imbuia,

Xaxim,

Bacacheri,

Atuba,

Cajuru,

Fazendinha,

Santa Felicidade,

Campo do Santana.

Todas as regionais da capital receberam pelo menos um encontro desde 25 de maio. A votação final ocorre entre 3 e 7 de agosto, com reuniões presenciais em cada regional, além de participação pelo Fala Móvel e internet entre 19 e 31 de julho.

Serão definidos 100 pedidos eleitos pelos moradores, que serão incluídos no projeto de Lei Orçamentária Anual de 2027 e encaminhados para votação na Câmara Municipal. A consulta pública é reconhecida pela ONU como exemplo de participação cidadã.