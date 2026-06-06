Por que a União Europeia proibiu a importação de carne brasileira?

A União Europeia oficializou a proibição de importar carnes, tripas, peixe e mel produzidos no Brasil. A decisão entra em vigor em 3 de setembro e foi confirmada em documento publicado no Diário Oficial da UE. O veto ocorre porque o Brasil não comprovou que atende todas as exigências sanitárias europeias. As informações são da Agência Brasil.

Qual é o principal motivo da proibição?

A Comissão Europeia alega que o Brasil não conseguiu comprovar que seus produtores evitam o uso de medicamentos antimicrobianos ao longo de toda a cadeia produtiva. Esses remédios são usados para tratar e prevenir infecções em animais. Apesar de o governo brasileiro ter proibido parte desses medicamentos em abril, a UE considera que ainda faltam garantias adicionais sobre o controle dessas substâncias.

O que são antimicrobianos e por que a Europa se preocupa com eles?

Antimicrobianos são medicamentos usados em animais para prevenir doenças e, em alguns casos, estimular crescimento. A União Europeia criou regras rígidas sobre seu uso dentro da política One Health, que busca combater o uso excessivo de antibióticos no mundo. O bloco europeu proíbe substâncias como virginiamicina, avoparcina, tilosina e bacitracina, entre outras.

A carne brasileira está contaminada?

Não necessariamente. A decisão europeia é principalmente regulatória e envolve rastreabilidade sanitária, certificação e comprovação documental. A cautela da UE não significa que a carne brasileira esteja contaminada, mas sim que o país precisa comprovar de forma mais detalhada que cumpre as regras europeias durante todo o ciclo de vida dos animais exportados.

O que o Brasil precisa fazer para voltar a exportar?

O país tem duas alternativas: ampliar ainda mais as restrições legais aos medicamentos proibidos ou criar mecanismos mais rígidos de rastreabilidade para provar que os produtos exportados não utilizam as substâncias vetadas. A segunda opção é considerada mais complexa porque exige monitoramento detalhado da cadeia produtiva, certificações sanitárias adicionais e custos maiores para produtores e frigoríficos.

Qual o impacto dessa decisão para o Brasil?

A União Europeia é um dos principais mercados para as proteínas animais brasileiras, especialmente para carne bovina. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes afirma que o Brasil possui um dos sistemas de inspeção mais robustos do mundo e que a carne brasileira atende requisitos de mais de 170 países. O setor privado trabalha com o Ministério da Agricultura na elaboração de protocolos para atender as novas exigências europeias.