“Fake news” do bem? Erastinho pede doação urgente de plaquetas, não de sangue

Os Hospitais Erastinho e Erasto Gaertner estão precisando urgente de doação de plaquetas para atendimento aos milhares de pacientes oncológicos que buscam as duas instituições. O chamamento acontece quando uma “fake news do bem” começou a circular nos últimos dias falando sobre o estoque de sangue do Erastinho estar zerado, o que não é verdade.

A reportagem procurou o hospital, que confirmou a necessidade de plaquetas, mas neste momento não a de doação de sangue. O estoque está completo. “Precisamos esclarecer isso, pois apesar de parecer uma fakenews do bem, a alta procura causada por um chamamento desses pode causar impacto nos processos internos”, disse a assessoria de imprensa, que reforça a necessidade constante de doadores de sangue também.

A verdade que consta na mensagem que rodou os grupos de mensagens é a necessidade de plaquetas, usadas pelo corpo para a coagulação do sangue. Elas são essenciais em pacientes que fizeram transplante de medula óssea, responsável pela produção das plaquetas.

A doação de plaquetas é um pouco diferente da doação de sangue e é feita por uma máquina que faz aférese (separação do sangue). “O doador precisa realizar avaliação para verificar o calibre da veia dos doadores e realizar um hemograma para saber a quantidade de plaquetas. Estando aptos, precisa ter a disponibilidade de uma hora e meia a duas horas para a doação”, explicou Celiane de Lima, do Erastinho.

“As plaquetas são importantes para a coagulação do sangue e aqui no hospital temos pacientes que realizam transplante de medula óssea e tratamento quimioterápico”, concluiu. Os interessados devem entrar em contato pelo WhatsApp 41 9 87258216 para agendar a doação. Doadores têm estacionamento gratuito.