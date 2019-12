O humorista Fagner Zadra, do grupo Tesão Piá, comemorou nas redes sociais o resultado de uma cirurgia que fez na sexta-feira (20) e que pode fazer ele voltar a andar. Na postagem, Zadra conta que foram inseridos neuroestimuladores em uma parte da sua medula. O procedimento foi realizado pelo neurocirurgião Alexandre Novicki, no Hospital Santa Cruz. O humorista diz que a cirurgia foi um sucesso e que ele segue se recuperando e a espera de testes mais apurados dos equipamentos. Zadra ficou paraplégico depois que um pedaço da decoração do Festival de Teatro de Curitiba de 2014 caiu na cabeça dele. O humorista perdeu os movimentos das pernas e passou a ter dificuldades para mexer os braços.

Segundo Zadra, um teste rápido foi feito no hospital e tudo correu bem. Agora, nesta semana, testes mais apurados serão feitos e o acompanhamento da fisioterapia iniciado. A cirurgia para implantar neuroestimuladores na medula começou a ser testada no Brasil em junho de 2014. Poucos pacientes no mundo passaram por ela. Um dos neuroestimuladores implantados na medula de Zadra foram para diminuir dores e espasmos. O segundo é para estimular movimentos. Em 2017 Zadra chegou a ficar em pé durante uma sessão de fisioterapia e comemorou muito a evolução.

Embora a recuperação de Zadra ainda esteja no início, ele não poupou alegria ao comemorar o sucesso do procedimento. “Já ganhei alta, já estou no meu lar com a minha família, com a minha cachorrinha. Que era o lugar que eu queria voltar. Quando saí daqui, estava extremamente apreensivo e com muito medo. Agora, estou super feliz, voltei radiante para a casa. Obrigado a todo mundo que torceu por mim. Já fiz um testezinho, já deu super certo, mas o teste mesmo será nestes próximos dias. É isso aí, tem que ter esperança, não dá para perder a esperança nunca”, comemorou Zadra em um vídeo postado no Instagram. Assista!

No vídeo, o humorista está deitado em uma cama, apoiado em um travesseiro com a fronha decorada por notícias de jornal. Uma das manchetes diz “breakingnews” (notícias de última hora). “Vocês me conhecem, sabem que comigo não tem história. Eu vou para cima mesmo. E podem esperar isso de mim, aqui é na guerra mesmo. Eu tenho medo, mas eu enfrento as coisas. Obrigado por tudo, tamo junto. Estou aqui só para dizer que estou bem, com bastante dor ainda, mas vamos que vamos. Um grande beijo, tchau”, finalizou Zadra. Nesse último discurso, o humorista se refere ao medo que sentiu ao sair de casa para cirurgia.

Até o início da tarde desta terça-feira (24), véspera do Natal, ainda não havia mais notícias ou detalhes sobre a cirurgia. Por exemplo, o porquê de Zadra se submeter ao procedimento. No entanto, o humorista promete divulgar tudo a respeito em postagens pelas redes sociais. “Vamo que vamo e agora é me recuperar!!! Amanhã posto mais!!! Estou muito feliz!!!”, escreveu.