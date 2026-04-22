ExpoApras fecha edição 2026 com recorde de público e negócios

A ExpoApras 2026 encerrou sua programação consolidando o protagonismo no calendário do varejo brasileiro e ampliando o alcance internacional. Realizada no Expotrade, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, a feira do varejo superou as metas ao gerar R$ 1,100 bilhão em negócios e receber mais de 60 mil visitas.

Com mais de 450 marcas expositoras, a edição ocupou 100% do pavilhão e reuniu soluções, lançamentos e experiências que evidenciaram as principais tendências do varejo. A próxima edição já está confirmada para os dias 13, 14 e 15 de abril de 2027.

Tecnologia e consumo: as tendências que dominaram a feira

Entre os destaques estiveram o avanço da tecnologia, com forte presença de softwares de gestão baseados em inteligência artificial, e o crescimento do segmento de saudabilidade, refletindo as novas demandas do consumidor.

Inserido em um setor que reúne mais de 25 mil lojas no Paraná e atende cerca de 1,8 milhão de consumidores por dia, o evento reforça sua relevância estratégica. O varejo paranaense gera aproximadamente 550 mil empregos e movimenta mais de R$ 65 bilhões ao ano.

“A ExpoApras acompanha a transformação do varejo e mostra como o setor supermercadista paranaense está preparado para inovar, crescer e atender um consumidor cada vez mais exigente. É aqui que mostramos nossa capacidade de inovar, gerar empregos, movimentar a economia e evoluir continuamente. O sucesso desta edição mostra um setor preparado para crescer ainda mais, com visão de futuro e foco em eficiência”, afirmou o presidente da Apras, Harri Pankratz.

Internacionalização e força econômica do Paraná

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, destacou o impacto econômico e a evolução do evento, que recebeu empresas da Argentina pelo quarto ano consecutivo e, pela primeira vez, do Paraguai. “A ExpoApras deixou de ser nacional e passou a ser internacional. Ela demonstra o crescimento econômico do Paraná e representa a força dos supermercados, atacadistas e da indústria paranaense”, afirmou.

O cooperativismo paranaense também demonstrou sua força. Junto com o Sistema Ocepar e 12 cooperativas, o setor marcou presença na feira ocupando o tradicional Espaço Paraná Cooperativo.

“As cooperativas agropecuárias do Paraná são essenciais para o abastecimento. Elas respondem por mais de 60% da produção agrícola estadual e reúnem cerca de 240 mil produtores, garantindo produtos de qualidade e segurança alimentar em pontos de venda de todo o país”, destaca o presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken.

Rodadas de negócios, cooperativismo e impacto social

Um dos pontos altos da programação foi a rodada de negócios, que reuniu 30 fornecedores e 35 compradores com o objetivo de promover conexões comerciais e impulsionar oportunidades. A iniciativa foi realizada em parceria entre o Sebrae/PR e o Sistema Fiep, aproximando pequenas indústrias dos segmentos de alimentos, bebidas, higiene e limpeza de potenciais clientes.

No campo social, o Projeto Apras Solidária reforçou o compromisso do setor com a comunidade ao destinar os produtos expostos pelas marcas participantes, entre alimentos e itens de higiene e limpeza, ao Programa Mesa Brasil.

As empresas visitantes que concretizaram negócios no evento participaram de um sorteio de seis notebooks e de uma Saveiro zero quilômetro. O ganhador do carro foi o Supermercado Irani.

Encerrando a programação, a entrega do Prêmio Popai reconheceu os expositores que transformaram seus estandes em verdadeiras experiências de marca, valorizando criatividade, excelência na execução, impacto visual e boas práticas que elevam o padrão da feira e inspiram todo o setor.