Riachuelo escolhe Curitiba para lançar loja inédita no Brasil

A Riachuelo escolheu Curitiba para inaugurar um novo capítulo de sua estratégia no país. A unidade do ParkShoppingBarigui é a primeira loja em formato tradicional a receber o novo conceito da marca, que combina experiência sensorial, tecnologia e reposicionamento de identidade.

A reforma ampliou a operação para cerca de 2 mil metros quadrados, com a criação de um novo piso de mil metros quadrados dedicado aos universos masculino e infantil, reforçando a proposta de integrar produto, narrativa de marca e jornada de compra. A mudança faz parte de um movimento mais amplo de transformação da companhia, que vem reposicionando sua atuação no varejo de moda.

“A loja é a grande expressão da marca. Muda o layout, os materiais, a comunicação e a forma de apresentar os produtos. É uma experiência mais fluida, que conecta diferentes pontos de contato com o cliente”, afirma o CEO André Farber.

A ambientação funciona como um resgate da trajetória da companhia, com elementos como carretéis no teto e máquinas de costura que remetem à origem industrial da marca e homenageiam os profissionais envolvidos na produção. Materiais como madeira, cerâmica e trançados reforçam o ambiente acolhedor, enquanto trilha sonora e itens de decoração ampliam a experiência sensorial.

Novo espaço da Riachuelo destaca tecnologia e resgata a história da marca. Imagem: Divulgação/Riachuelo

Curitiba inaugura nova fase da Riachuelo

Para Farber, esse movimento também reforça o posicionamento da empresa. “A gente está celebrando o que a Riachuelo sempre foi: uma empresa brasileira, que acredita no Brasil e que construiu uma história muito forte ao longo das décadas.” Segundo ele, a escolha da capital paranaense reflete o perfil do mercado local.

“Curitiba é uma praça estratégica, com consumidores exigentes e um nível de serviço elevado. É um lugar que ajuda a gente a testar e modelar o futuro da marca.”

A nova unidade também marca o avanço da companhia na integração entre experiência física e soluções tecnológicas. Entre os destaques está o sistema de self-checkout com etiquetas inteligentes, que reduz filas e torna a jornada de compra mais ágil, ao mesmo tempo em que permite uma reorganização do atendimento dentro da loja.

“A tecnologia reduz fricções e torna a experiência mais rápida”, afirma Farber, destacando que o investimento também libera o time para atuar de forma mais próxima do consumidor. “Isso permite que os colaboradores estejam mais disponíveis para ajudar com informação, estilo e escolha.”

Setor masculino ganha destaque. Imagem: Divulgação/Riachuelo

Tecnologia, experiência e foco em produto

O modelo de atendimento passa a ser mais consultivo, em linha com o reposicionamento da marca, enquanto o foco em produto próprio ganha ainda mais espaço. Linhas como D-Ultras, D-Sync e Pool Jeans se destacam no setor masculino, e a área infantil foi projetada para oferecer uma experiência mais interativa para as famílias.

“A gente direcionou mais energia para aquilo que é o nosso core, que é moda, produto e experiência”, diz o CEO. Mesmo com o avanço do digital, a loja física segue como peça central na estratégia da companhia. “Ela é sensorial, permite experimentar, mas também pode ser um programa e um ponto de conveniência. E faz parte de uma jornada integrada com o digital”, afirma Farber.

A unidade de Curitiba passa a integrar um grupo de lojas estratégicas da rede, que receberão ativações ao longo do ano, especialmente em datas sazonais e ações com parceiros, com o objetivo de manter o espaço em constante renovação e conexão com o consumidor.

A iniciativa marca o início de um plano mais amplo de expansão e modernização das unidades da marca no país, com replicação gradual do novo conceito e adaptações conforme o perfil de cada praça. Nesse contexto, a operação na capital paranaense deve funcionar como referência para os próximos passos da companhia.

“A gente entra com uma mentalidade de aprendizado. Queremos entender como o cliente interage com a loja e com a experiência para orientar os próximos movimentos”, afirma Farber. “Mais do que uma loja ampliada, entregamos um ambiente que traduz a identidade da marca e a evolução da jornada do consumidor, conectando experiência, produto e brasilidade.”

Área dedicada às famílias reforça experiência dentro da loja. Imagem: Divulgação/Riachuelo