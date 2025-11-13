Arsenal potente

Ex-militar é preso em Curitiba suspeito de vender armas ao tráfico do Rio de Janeiro

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Pcpr Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 13/11/25 18h01
ex-militar é preso em Curitiba com 83 armas e munições
Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem de 51 anos por comércio ilegal de armas de fogo e posse irregular de munição de uso restrito. A operação aconteceu nesta quinta-feira (13/11), no bairro Guaíra, em Curitiba, em colaboração com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). Segundo a PCPR, o homem é um ex-militar da Aeronáutica.

A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, que fazem parte de uma investigação mais ampla sobre tráfico de armas. Segundo as investigações conduzidas pela PCRJ, o homem mantinha negociações de armas e munições com traficantes cariocas, além de fornecer orientações sobre a fabricação de armamentos.

“Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis localizaram as armas de fogo, além de grande quantidade de munições, estojos, pólvora, pontas e máquinas utilizadas para recarga. A suspeita é que ele produzisse munições. O material apreendido passará por contagem e perícia”, explica o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

+ Leia mais

O arsenal encontrado impressiona: 83 armas de fogo, entre pistolas, carabinas, espingardas e revólveres. Além disso, foram apreendidas mais de 3 mil munições intactas de diversos calibres, incluindo restritos, e 12 mil estojos que seriam recarregados no local ou comercializados para outros fabricantes.

Apesar de possuir registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) para parte do arsenal, o investigado foi autuado em flagrante pelo restante dos itens sem documentação legal.

+ Leia mais

“A partir dos elementos apurados nesta operação, iremos investigar se esse suspeito também forneceria munições para grupos criminosos na Capital [Curitiba] e em outros pontos do Paraná”, completou o delegado.

As investigações continuam para identificar quem recebia essas armas e de onde vinham os insumos apreendidos na operação. O nome do homem detido não foi divulgado.

