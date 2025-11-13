Ex-militar é preso em Curitiba suspeito de vender armas ao tráfico do Rio de Janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem de 51 anos por comércio ilegal de armas de fogo e posse irregular de munição de uso restrito. A operação aconteceu nesta quinta-feira (13/11), no bairro Guaíra, em Curitiba, em colaboração com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ). Segundo a PCPR, o homem é um ex-militar da Aeronáutica.

A ação resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, que fazem parte de uma investigação mais ampla sobre tráfico de armas. Segundo as investigações conduzidas pela PCRJ, o homem mantinha negociações de armas e munições com traficantes cariocas, além de fornecer orientações sobre a fabricação de armamentos.

“Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais civis localizaram as armas de fogo, além de grande quantidade de munições, estojos, pólvora, pontas e máquinas utilizadas para recarga. A suspeita é que ele produzisse munições. O material apreendido passará por contagem e perícia”, explica o delegado da PCPR Rodrigo Brown.

O arsenal encontrado impressiona: 83 armas de fogo, entre pistolas, carabinas, espingardas e revólveres. Além disso, foram apreendidas mais de 3 mil munições intactas de diversos calibres, incluindo restritos, e 12 mil estojos que seriam recarregados no local ou comercializados para outros fabricantes.

Apesar de possuir registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC) para parte do arsenal, o investigado foi autuado em flagrante pelo restante dos itens sem documentação legal.

“A partir dos elementos apurados nesta operação, iremos investigar se esse suspeito também forneceria munições para grupos criminosos na Capital [Curitiba] e em outros pontos do Paraná”, completou o delegado.

As investigações continuam para identificar quem recebia essas armas e de onde vinham os insumos apreendidos na operação. O nome do homem detido não foi divulgado.