O ex-BBB Diego Alemão, vencedor da edição 7 do reality show, foi detido na manhã deste sábado (18) por policiais militares após se envolver em um acidente de trânsito na Rua João Alencar Guimarães, no bairro Santa Quitéria, em Curitiba. Alemão chegou a entrar em vias de fato com a outra pessoa envolvida na colisão e foi encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) para prestar depoimento. Não teve feridos no acidente.

A informação repassada pela Polícia Civil que o ex- BBB estaria visivelmente alcoolizado e preferiu não fazer o teste do bafômetro. Além disto, teria desacatado os policiais militares que estavam na ocorrência. Segundo Jeffrey Chiquini, advogado de Diego Alemão, o acidente aconteceu após o rapaz deixar a casa da namorada. Chiquini disse que o cliente não teria consumido bebida alcoólica. Ao bater o veículo na traseira de outro carro que estava estacionado, houve bate-boca entre os motoristas que terminou em luta corporal. “Nego que meu cliente tivesse embriagado, pois não demonstrou estar com bafo etílico. Teve sim uma briga e ele foi conduzido para a delegacia”, comentou Chiquini por telefone para a Tribuna do Paraná.

Diego Alemão vai ser autuado por crimes de embriaguez ao volante, desacato e lesão corporal. ” Será realizado uma audiência de custódia,possivelmente por videoconferência e na sequencia teremos um retorno quanto a manutenção ou não dele aqui na delegacia”, disse Leonardo Bueno, delegado da Dedetran.

Confusão em São Paulo

No mês de março, Diego Alemão teria se envolvido em uma confusão em uma boate em São Paulo. O vencedor do BBB 7 foi agredido por outro homem e reagiu na sequência, gerando uma briga generalizada no local. Alemão chegou a relatar que faria um boletim de ocorrência para registrar o fato.