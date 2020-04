Os artistas prometem agitar o fim de semana com shows transmitidos pelas redes sociais. Devido à pandemia do coronavírus, várias apresentações em todo o mundo foram canceladas ou reagendadas para os próximos meses.

Para não desanimar ninguém, diversos cantores e grupos musicais começaram a transmitir os próprios shows diretamente de casa, para incentivar os fãs a manterem o isolamento social.

E nesta sexta (17), sábado (18) e domingo (19) a programação está recheada de artistas nacionais e internacionais, com apresentações transmitidas pela televisão e também no YouTube, Facebook e Instagram. Confira a agenda completa e program-se!

Sexta-feira (17)

19h – Marília Mendonça, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano e Mais em WorkShow Live pelo YouTube

19h – Banda Fresno em QuarentEmo pelo YouTube

19h – Emicida em Festival Mucho pelo Instagram

20h – Felipe Araújo pelo YouTube

Sábado (18)

16h – Alexandre Pires pelo YouTube

16h – Bruno e Barreto pelo YouTube

16h – The Killers pelo Instagram

17h – Fernando & Sorocaba pelo YouTube

19h – David Guetta pelo YouTube

19h – Paulo Moska em Festival Mucho pelo Instagram

20h – Wesley Safadão pelo YouTube

22h – Ivete Sangalo na TV Globo

Domingo (19)

16h – Ferrugem pelo YouTube

18h – Henrique e Juliano pelo YouTube

Festival One World: Together at Home

Neste sábado (18) também acontece One World: Together at Home, festival que será exibido na Globo, Globoplay e Multishow, a partir das 16h. Liderado pela cantora Lady Gaga com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), o evento tem como objetivo arrecadar doações para o Fundo de Resposta à Solidariedade e ainda ajudar os profissionais de saúde que estão trabalhando na linha de frente contra o novo coronavírus.

Entre os artistas, estão Andrea Bocelli, Celine Dion, Elton John, Jack Black, Jack Johnson, Paul McCartney, Stevie Wonder, Usher e também da brasileira Anitta.

As apresentações podem ser vistas na TV Globo, depois do Altas Horas, no YouTube, pelo Multishow ou também, pelo Globoplay, às 16h.