Evangélico Mackenzie vai dobrar capacidade de cirurgias oftalmológicas

Começou a funcionar nesta sexta-feira (27) o novo centro cirúrgico de oftalmologia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM), que vai dobrar a capacidade da instituição para realizar cirurgias eletivas e de emergência. A estrutura vai diminuir a espera de quem aguarda procedimentos pelo SUS, podendo realizar em média 400 procedimentos por mês.

“Dobramos a capacidade com salas onde é possível fazer simultaneamente cirurgias eletivas e de emergência, 24 horas por dia. Fazíamos média de dez e agora passaremos a fazer 20 por dia”, explica o chefe do setor, Dr. Leon Grupenmacher.

Atualmente, o ambulatório de oftalmologia do Hospital Evangélico Mackenzie presta 7 mil atendimentos entre cirurgias, transplantes, consultas e exames. Com a chegada de novos equipamentos, a instituição passa realizar todos os tipos de cirurgia oftalmológicas: olho, pálpebra, transplantes de córnea e agora, a parte de retina também.

“Vai acelerar especialmente a fila das cirurgias eletivas que tiveram uma grande demanda represada durante a pandemia, Nós já tínhamos equipe, agora com equipamentos novos e mais espaço, conseguiremos duplicar o atendimento a quem aguarda pelo SUS”, salienta Grupenmacher.

Ensino

Com a característica de também ser um hospital escola, as novas instalações possibilitam melhor aprendizado a estagiários e residentes, de diversos lugares do Brasil e do exterior, com a presença de muitos estrangeiros que fazem no HUEM a sua capacitação.

“Com microscópios novos, sistemas de gravação novos, o ensino também melhora. Outro aspecto a se observar é que uma estrutura de alto nível muda o ânimo da equipe e isso reflete na satisfação do paciente. Oferecemos um padrão de convênio e particular no atendimento pelo SUS”, ressalta Dr. Leon Grupenmacher.

