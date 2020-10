O Hospital Universitário Evangélico Mackenzie (HUEM) inaugurou dois novos serviços: o Centro de Oncologia Mackenzie e a Unidade Mackenzie da Mulher, os dois localizados próximo à sede do hospital, na Rua Bruno Filgueira, no bairro Água Verde em Curitiba.

Para o diretor geral do HUEM, Rogério Kampa, a proposta é atender pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) com o mesmo conforto de pacientes particulares e de convênio. “Pretendemos amenizar as dificuldades de quem necessita enfrentar uma quimioterapia e proporcionar um atendimento acolhedor para a saúde da mulher”, revela Kampa.

LEIA TAMBÉM – Estudante faz vaquinha para pagar mensalidade e se formar médica em Curitiba

O Centro de Oncologia Mackenzie oferece quatro consultórios, com quatro leitos e 22 poltronas para infusão de quimioterapia num ambiente humanizado com vista para um jardim de inverno. Já a Unidade Mackenzie da Mulher conta com oito consultórios de Ginecologia e Obstetrícia, com espaço para sala de espera ampliada e modernizada também com ambiente humanizado e climatizado.

Os dois serviços contam ainda com atendimento exclusivo de psicologia para todos os pacientes que estiverem em tratamento médico.

Processo de reestruturação

Com a inauguração dos dois serviços, o hospital pretende continuar com o processo de reestruturação. “Muito já fizemos, mas ainda há bastante para melhorar, sempre seguindo a nossa vocação filantrópica de levar saúde para quem mais necessita”, explica o diretor geral.

O Evangélico Mackenzie pretende continuar avançando em melhorias. “Ano passado inauguramos a nova ala pediátrica com 100 leitos e um novo pronto-socorro com 50 leitos para urgência, emergência e alta complexidade. Em 2020 já implantamos nova unidade e internação hospitalar, além da nova clínica cirúrgica acompanhada de UTI”, enumera Kampa.