Estrangeiro sem CNH é pego na BR-277 com R$ 24 mil em multas

Uma moto Honda/CG 160 FAN foi abordada por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na BR-277, em Curitiba, na tarde da última terça-feira (27/01).

O condutor, um boliviano de 27 anos, chamou a atenção dos agentes não apenas por dirigir sem habilitação brasileira, mas também pelo impressionante valor acumulado em multas: R$ 24.121,74.

Ao realizar a consulta dos documentos, os policiais constataram que, apesar de residir no Brasil há quase um ano, o homem não providenciou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira. O veículo, modelo 2019, apresentava diversas infrações vencidas.

A legislação brasileira é clara: estrangeiros que permanecem no país por mais de 180 dias precisam obter a CNH nacional para conduzir veículos automotores. Após esse período, a habilitação do país de origem deixa de ter validade em território brasileiro.

Quem descumpre essa determinação está sujeito à infração de dirigir sem possuir CNH, considerada gravíssima, com multa no valor de R$ 880,41.

Após os procedimentos de praxe, o condutor foi liberado no local, enquanto a motocicleta foi encaminhada para um pátio conveniado da PRF.