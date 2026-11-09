Estradas

Estradas do Paraná hoje: BR-376 segue no caos após queda de barreira; Tempo real

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai
- Atualizado: 09/11/26 11h00
Prefira a Tribuna no Google
Foto: Arquivo/Divulgação/PRF.

As rodovias federais e estaduais do Paraná apresentam pontos de lentidão, interdições e restrições de tráfego nesta segunda-feira (09). Entre as principais ocorrências estão um deslizamento na BR-376, ocorrido no último fim de semana, obras em rodovias estaduais e trechos com fluxo intenso na ligação entre Curitiba e São Paulo.

BR-376 tem pista interditada após deslizamento

A BR-376 registra uma interdição total no sentido sul, no quilômetro 298, na região de Mauá da Serra. O bloqueio ocorreu após um deslizamento de encosta acompanhado pelo cedimento de um talude.

Para manter o tráfego, os veículos estão utilizando a pista norte em mão dupla, em sistema de pista simples, até as proximidades do quilômetro 300, perto do Posto Juninho. A alteração provoca lentidão e aumento no tempo de deslocamento.

BR-277 e BR-116 têm fluxo intenso

Na BR-277, o tráfego apresenta movimento de moderado a intenso nos sentidos Interior e Litoral. Na Serra da Esperança, na região de Guarapuava, há pontos de neblina densa, exigindo atenção dos motoristas.

Já na BR-116, na ligação entre Curitiba e São Paulo, o trânsito está bastante carregado, especialmente na região da Serra do Azeite. O volume elevado de caminhões também exige cuidado durante o deslocamento.

Rodovias estaduais têm obras e restrições

  • PR-160, em Telêmaco Borba: o tráfego opera no sistema Pare e Siga no quilômetro 215, devido às obras de construção de um novo viaduto. A intervenção provoca retenções temporárias ao longo do dia.
  • PR-592, em Nova Prata do Iguaçu: permanece totalmente interditada no quilômetro 15, no trecho de ligação com a Usina Salto Caxias, devido a danos na pista.
  • PR-418, no Contorno Norte de Curitiba: há estreitamento de pista e lentidão no trecho entre Curitiba e Colombo por causa das obras de construção de um novo viaduto.
  • PR-092, entre Cerro Azul e Rio Branco do Sul: o trecho segue sob monitoramento devido ao risco de novos deslizamentos de barreira.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google