Estradas do Paraná hoje: BR-376 segue no caos após queda de barreira; Tempo real

As rodovias federais e estaduais do Paraná apresentam pontos de lentidão, interdições e restrições de tráfego nesta segunda-feira (09). Entre as principais ocorrências estão um deslizamento na BR-376, ocorrido no último fim de semana, obras em rodovias estaduais e trechos com fluxo intenso na ligação entre Curitiba e São Paulo.

BR-376 tem pista interditada após deslizamento

A BR-376 registra uma interdição total no sentido sul, no quilômetro 298, na região de Mauá da Serra. O bloqueio ocorreu após um deslizamento de encosta acompanhado pelo cedimento de um talude.

Para manter o tráfego, os veículos estão utilizando a pista norte em mão dupla, em sistema de pista simples, até as proximidades do quilômetro 300, perto do Posto Juninho. A alteração provoca lentidão e aumento no tempo de deslocamento.

BR-277 e BR-116 têm fluxo intenso

Na BR-277, o tráfego apresenta movimento de moderado a intenso nos sentidos Interior e Litoral. Na Serra da Esperança, na região de Guarapuava, há pontos de neblina densa, exigindo atenção dos motoristas.

Já na BR-116, na ligação entre Curitiba e São Paulo, o trânsito está bastante carregado, especialmente na região da Serra do Azeite. O volume elevado de caminhões também exige cuidado durante o deslocamento.

Rodovias estaduais têm obras e restrições

PR-160, em Telêmaco Borba: o tráfego opera no sistema Pare e Siga no quilômetro 215, devido às obras de construção de um novo viaduto. A intervenção provoca retenções temporárias ao longo do dia.

o tráfego opera no sistema Pare e Siga no quilômetro 215, devido às obras de construção de um novo viaduto. A intervenção provoca retenções temporárias ao longo do dia. PR-592, em Nova Prata do Iguaçu: permanece totalmente interditada no quilômetro 15, no trecho de ligação com a Usina Salto Caxias, devido a danos na pista.

permanece totalmente interditada no quilômetro 15, no trecho de ligação com a Usina Salto Caxias, devido a danos na pista. PR-418, no Contorno Norte de Curitiba: há estreitamento de pista e lentidão no trecho entre Curitiba e Colombo por causa das obras de construção de um novo viaduto.

há estreitamento de pista e lentidão no trecho entre Curitiba e Colombo por causa das obras de construção de um novo viaduto. PR-092, entre Cerro Azul e Rio Branco do Sul: o trecho segue sob monitoramento devido ao risco de novos deslizamentos de barreira.