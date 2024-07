Estrada da região de Curitiba tem obra de recuperação emergencial concluída

Os serviços da recuperação emergencial da PR-092 em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, na altura do km 48,5 foram finalizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Na rodovia, foi realizado o retaludamento do aterro, com remoção de solo mole e aterro com solo novo, segundo o DER, resultando em quatro níveis de talude separados por três plataformas, sendo a camada mais externa composta por brita compactada para garantir estabilidade e proteção contra a ação do clima.

O sistema de drenagem foi ampliado com descidas d’água e dissipadores de energia que conduzem a água das chuvas até o pé do talude, onde ela é devolvida ao terreno natural sem causar erosão.

Também foi executada nova pavimentação da faixa de rolamento danificada, sinalização horizontal e instalação de defensas metálicas. O investimento na recuperação da rodovia foi de R$ 5.697.546,84.

Trecho danificado pelas chuvas

Foto: DER-PR

O local foi atingido pelas fortes chuvas do ano passado, que causaram danos no aterro da rodovia e demoliram parcialmente o pavimento, chegando a interditar a pista por quase duas semanas. Rio Branco do Sul registrou 318,1 milímetros de chuva em um único mês, superando registros históricos de quase 30 anos para o mesmo período.

Durante este bloqueio o DER/PR realizou análises e avaliação do trecho, permitindo retomar parcialmente o tráfego com garantia de segurança. Na sequência foi providenciada uma faixa de rolamento adicional provisória, após verificação da estabilidade do talude na parte interna da pista, e levando em consideração a falta de opções para rotas alternativas na região.

Ainda em dezembro começou a recuperação emergencial, com a rodovia permanecendo aberta durante a execução dos serviços.

Bom demais! Restaurante tradicional de Curitiba tem cardápio recheado por apenas… Charmoso! Bosque secreto em bairro de Curitiba é um Oasis! Vem saber onde fica! “Olha nossa rua” Alô, Greca!! Vai resolver ou não?? Moradores na bronca com B.O. em bairro nobre!