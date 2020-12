Cabos de energia e baterias foram furtados da estação-tubo Antero de Quental, que fica na Avenida Presidente Wenceslau Braz, no bairro Lindóia, em Curitiba. A ação dos criminosos que deixou a estação sem energia nesta manhã e que levou à sua desativação para os reparos necessários, aconteceu, de acordo com informações do jornal Bom Dia Paraná, da RPC, na madrugada desta segunda-feira (21).

Apesar do fechamento do tubo, os ônibus biarticulados da Linha Circular Sul continuaram circulando normalmente e atendendo aos passageiros. Mas a cobrança da passagem dos usuários acabou não sendo feita durante parte da manhã, pela falta energia nas catracas.

Conforme relatos de usuários do transporte coletivo da região, a situação não é incomum e esta não é a primeira vez que este mesmo tubo é alvo dos vândalos.

Reparos

Equipes de manutenção da URBS concluíam os serviços de reparo e manutenção na estação-tubo no início da tarde desta segunda-feira (21), quando uma equipe da Tribuna do Paraná esteve no local. O acesso ao tubo e a cobrança de passagem também já tinham sido restabelecidos por volta das 12h.