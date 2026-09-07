Estação-tubo da Eufrásio Correia volta a ser montada nesta semana

A montagem da estação-tubo sentido Praça do Japão, na Praça Eufrásio Correia, será retomada na próxima quarta-feira (9). Os trabalhos haviam sido interrompidos no dia 27 de agosto por questões técnicas.

A operação de transporte da estrutura, que pesa 44 toneladas e tem 91 metros de comprimento, será concluída em duas etapas: nas madrugadas de quarta (9) e quinta-feira (10), com início às 22h. O horário foi definido para reduzir o impacto no trânsito do Centro de Curitiba, e a movimentação será acompanhada por agentes da Superintendência de Trânsito (Setran).

O trajeto do comboio começa no limite de Curitiba com Campo Magro e segue pelo Contorno Norte, Linha Verde e bairros como Jardim Botânico e Capão da Imbuia, até chegar à Avenida Presidente Affonso Camargo. A partir daí, a estrutura entra na canaleta em direção à Praça Eufrásio Correia. A operação é conduzida pela empresa responsável pelas obras do Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste.

Depois do transporte, a etapa seguinte da montagem envolve a fixação do chassi por solda em sapatas de concreto construídas especialmente para a instalação. Na sequência, a estação recebe chapas de aço e vidro, além da passagem dos cabos elétricos necessários para o funcionamento do módulo.

A estação-tubo Eufrásio Correia é considerada a mais movimentada de Curitiba, funcionando como ponto de integração entre os eixos Norte/Sul e Leste/Oeste. Recebe cerca de 22 mil passageiros por dia, somando embarques e integrações entre linhas nos dois sentidos. Do outro lado da praça, a estação sentido Rodoferroviária/Pinhais já tem a estrutura metálica implantada, com serviços de fechamento e instalações elétricas em andamento. A interrupção da estação sentido Praça do Japão não chegou a afetar esse outro ponto da obra.

Segundo o projeto do BRT Leste/Oeste, a requalificação da Praça Eufrásio Correia prevê o reposicionamento das estações-tubo, que passam a ficar desalinhadas para permitir a ultrapassagem de ônibus e a ampliação das plataformas — mudança que também deve liberar a frente da praça e melhorar a organização urbana do entorno.

As obras do BRT Leste/Oeste seguem em outras frentes de trabalho, como as avenidas Presidente Affonso Camargo e Sete de Setembro, além do entorno da Rodoferroviária. O projeto prevê a modernização de 20 km de canaletas, a reforma de 34 estações-tubo e a atualização de cinco terminais de ônibus, com o objetivo de viabilizar a passagem do novo Ligeirão e as ultrapassagens em pontos estratégicos do trajeto.

O investimento integra o Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, dentro do PRO Curitiba, financiado pelo New Development Bank (NDB) em US$ 93 milhões, com contrapartida da Prefeitura. O programa completo prevê mais de R$ 6 bilhões em investimentos em mobilidade, infraestrutura, habitação, educação e qualidade de vida ao longo de quatro anos.