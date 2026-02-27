Estação autônoma em Curitiba levanta dúvidas nas redes: “Com esse tempo já perdi uns 3 ônibus”

A Urbanização de Curitiba S.A. – Urbs, responsável pela gestão do sistema de transporte coletivo da capital paranaense, decidiu ampliar os testes de automação que estão sendo realizados na Praça Rui Barbosa, destinados a modernizar as estações-tubo da cidade. A porta automatizada permite o acesso direto do passageiro, mediante validação do cartão transporte ou do pagamento com cartão de crédito ou débito. Porém, um vídeo publicado nas redes sociais divide opinião entre os internautas: E o tempo perdido para validação do cartão?

No vídeo uma pessoa leva, em média, 10 segundos entre a aproximação do cartão e abertura da porta de vídeo que libera o acesso do usuário à plataforma de embarque. “A pessoa que desenvolveu isso, não usa ônibus né? Não sabe o que é correr para pegar o ônibus, horário de movimento”, disse um internauta no vídeo. “Com esse tempo aí já perdi uns 3 ônibus”, relatou outra seguidora. Veja abaixo o vídeo:

Testes em campo

Segundo a Urbs, a porta autônoma passou por diferentes fases de testes em campo, sempre com a supervisão da fiscalização para que eventuais problemas fossem observados e relatados. Os apontamentos técnicos foram enviados para a Alemanha, onde a equipe realizou ajustes no software para garantir o melhor funcionamento do sistema.

Os testes conclusivos começaram na manhã desta quarta-feira, quando um dos acessos da estação-tubo foi liberado para uso. Pelo menos 80 passageiros utilizaram a nova opção de embarque nesse período. Já na parte da tarde, foram liberados os dois lados da estação-tubo, com 64 e 66 passageiros passando em cada lado, respectivamente, sem que fossem registradas anormalidades no funcionamento.

E a demora para liberação das portas?

Segundo a Urbs, a entrada pela porta automática leva em torno de 15 segundos. “É um tempo regulável. Nós inicialmente regulamos para 15 segundos, mas ele pode ser ajustado para até 10 segundos, 8 segundos. Estamos fazendo avaliações e ajustes”, explicou o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉